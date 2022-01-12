«Извините, что нагнал жути»: крымский врач из красной зоны оценил риск вспышки COVID-19 после новогодних праздников

В прошлом Андрей Бороздин работал на скорой помощи. Фото: личный архив

Андрей Бороздин уже больше 25 лет совмещает медицину и работу в журналистике. Имея большой опыт работы в скорой помощи он не раз спасал жизни пациентам, а когда пришла очередная волна коронавируса, не задумываясь сократил часы работы на крупнейшей крымской радиостанции и пошел в красную зону Бахисарайской ЦРБ. О том, что происходило в стенах ковидного госпиталя, Андрей Бороздин еженедельно рассказывал на страницах КП-Крым в авторской колонке.

- Похоже, надежды на то, что в 2022 ситуация на эпидфронте потихоньку будет стабилизироваться, пока оправдываются — за период с 31 декабря по 9 января было выявлено 804 заболевших COVID-19. К примеру, в середине ноября прошлого года такие количества фиксировались ежедневно!

Однако, давайте снимать розовые очки. Сухие цифры — это просто символы, если не понимать динамики процесса. Объем выявленных напрямую зависит от количества проведенных тестов, с этим даже спорить глупо. Заболевшего без теста не обнаружить. Продолжим логическую цепочку: меньше тестов — меньше выявленных. А если вспомнить недавнее заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что «Крым оказался в числе регионов России с наихудшим показателем по охвату тестированием на наличие коронавируса», то ситуация выглядит отнюдь не радужно.

Если ко всему этому прибавить традиционный наплыв новогодних туристов, и временно снятые требования на предъявление QR-кодов в торговых центрах, то спрогнозировать, как развернется ситуация, мало кто возьмется. До кучи вспомним, что по миру бродит «Омикрон» с его высоченной контагиозностью, и какой-то новый французский штамм с еще неизвестной клиникой. Их появление у нас — лишь вопрос времени, их завезут к нам из-за бугра, не сомневайтесь ни на йоту.

Ну что, радуга померкла? Извините, что нагнал жути. Хотя, собственно, за что я извиняюсь? За то, что обрисовал реальное положение вещей? За здравый подход? Нет, если кому-то хочется обитать в виртуальном мире, Wellcome, пожалуйста. Только потом не нойте, что внезапно взлетела заболеваемость, и как следствие «затянули гайки» с теми же QR-кодами.

Поэтому давайте рассуждать логично, пусть это и не всегда приятно. По мнению многих моих коллег, очередная ковидная волна не за горами. И я с ними соглашусь. Тем более, что в целом по стране Роспотребнадзор отмечает ухудшение эпидситуации. и заключается это в том, что в 35 регионах показатель превышает среднероссийский.

Что делать, спросите Вы? Жить, как жили раньше. С использованием масок, антисептиков, мытьем рук и всем тем, к чему мы так привыкли. Рискуя навлечь на себя гнев противников вакцинации, скажу — да, и прививаться! И беречь себя, любимых, изо всех сил. Никто в мире пока не выдумал ничего лучшего. Будьте здоровы и счастливы в новом году!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Минздрав закрыл ковидный госпиталь, где я работал»: Записки крымского врача из красной зоны. Медик по образованию и журналист по призванию Андрей Бороздин ведет для «Комсомолки» блог из ковидного госпиталя (подробнее)