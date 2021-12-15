«Минздрав закрыл ковидный госпиталь, где я работал»: Записки крымского врача из красной зоны

Теперь Андрей Бороздин больше не использует СИЗ.

Андрей Бороздин уже больше 25 лет совмещает медицину и работу в журналистике. Имея большой опыт работы в «скорой помощи» он не раз спасал жизни пациентам, а когда пришла очередная волна коронавируса, не задумываясь сократил часы работы на крупнейшей крымской радиостанции и пошел в красную зону Бахисарайской ЦРБ. О том, что происходит в стенах ковидного госпиталя, Андрей Бороздин еженедельно рассказывает на страницах КП-Крым в своей авторской колонке.

Здравствуйте, дорогие читатели «Комомолки». Новостей, как в известном анекдоте две, причем обе из числа неплохих.

Во-первых, мой товарищ и коллега, который, как вы помните, угодил на больничную койку сраженный тем самым вирусом, благополучно выписан и проходит реабилитацию на дому. Из последствий отмечает лишь слабость, что говорит о том, что ему удалось отделаться «легким испугом».

Вторая новость: за последнее время настолько снизилась заболеваемость COVID-19, что крымский Минздрав принял решение о сокращении «ковидных коек». Оно и понятно. Когда количество выявляемых ежедневно зараженных снизилось вчетверо (вчетверо, Карл!) от уровня полуторамесячной давности, пора возвращать больницы к обычному распорядку работы. Оптимисты радуются, пессимисты утверждают, что затишье это временное, увидите, мол, что будет после Нового года. А вот реалисты говорят: зато мы готовы разворачивать инфекционные стационары в самые сжатые сроки, кадровый резерв достаточен, поэтому «готовы к худшему, но надеемся на лучшее». Кто прав – покажет время.

Теперь колумнист КП отвечает за вакцинацию населения.

Как вы, наверное, уже догадались, в красной зоне я уже не работаю, но по-прежнему остаюсь «на передке». В настоящий момент занимаюсь вопросами вакцинации, и всех, кому от этого слова нехорошо, прошу покинуть нас, как говорится, во избежание…

Остальным расскажу, что если вы вдруг считаете, что это легче, чем работа в «красной зоне», то вы заблуждаетесь. Начнем с того, что, да, в СИЗах (СИЗ - Средство Индивидуальной Защиты, тот самый комбинезон с капюшоном) ходить не нужно, плюс несомненный, физически нагрузки ниже, работа больше сидячая, в любой момент, уж простите за прозу жизни, можно в туалет сходить, да мало ли что еще...

Но (оно всегда есть, это «но») значительно выше моральная нагрузка. В этой нагрузке все – от разъяснений показаний и противопоказаний к вакцинации, разниц в вакцинах и сроках их введения, до самого главного и глобального вопроса: «Я привился, где мой QR-код??!».

С последним вообще «все не так однозначно», вы не представляете себе, как тот заветный черно-белый квадратик попадает к вам в Госуслуги, сколько этапов проходит информация, чтобы в итоге приобрести тот самый, уже привычный вид.

Бумага анкет и паспортов, пластик СНИСЛСов, – все это должно быть вбито, внесено в Регистр вакцинированных как можно быстрее, но тут уже вклинивается тот самый пресловутый человеческий фактор – одна малюсенькая ошибка в букве или цифре приводит к тому, что внесенные данные «помножаются на ноль». Отсюда и конфликты, и повышенные тона, и многое другое, а это все нервы со всеми вытекающими.

Кстати, дорогие друзья, если у вас есть вопросы по вакцинации, по исправлению данных в Регистре – пишите в редакцию «КП-Крым» на адрес электронной почты kp.crimea@phkp.ru с пометкой «Андрею Бороздину». А я подскажу направление, в котором следует двигаться для разрешения проблемы.

По-прежнему, агитировать и уговаривать я никого не буду, как говорили древние римляне: «Sapienti Sat», что в переводе с благородной латыни означает «Разумному достаточно». О необходимости вакцинации уже и так написано на любых языках мира столько, что я не хочу вливаться со своим голоском в хор авторитетнейших ученых мужей. Выбор за вами, дорогие читатели!

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