«После болезни относитесь к себе как к хрустальной вазе»: Записки крымского врача из красной зоны

Андрей Бороздин больше 25 лет совмещает медицину и журналистику.

Андрей Бороздин уже больше 25 лет совмещает медицину и работу в журналистике. Имея большой опыт работы в «скорой помощи» он не раз спасал жизни пациентам, а когда пришла очередная волна коронавируса, не задумываясь сократил часы работы на крупнейшей крымской радиостанции и пошел в красную зону Бахисарайской ЦРБ. О том, что происходит в стенах ковидного госпиталя, Андрей Бороздин еженедельно рассказывает на страницах КП-Крым в своей авторской колонке.

Здравия желаю, дорогие читатели «Комсомолки»! Никакого милитаризма в этом приветствии искать не нужно, это лишь пожелание здоровья.

Итак, как и обещал, о «сюрпризах», коими, увы, богат ковид. Как вы, вероятно, уже знаете, основная пакостность этого вируса в том, что он, говоря простым языком, «бьет по сосудам», вызывая образование тромбов в самых неожиданных местах. А если учесть, что кровеносными сосудами пронизаны все без исключения органы человеческого организма, то нетрудно догадаться, что под ударом может оказаться практически любой из них.

Отсюда и необходимость в разжижающих кровь препаратах, или, как их именуют медики, антикоагулянтах. Ведь тромбы – это как минимум опасно, как максимум фатально, ведь в зависимости от того, где образуется тромб, там и возникнут проблемы. Если в сердце – будет инфаркт миокарда, в мозге – инсульт.

Теперь к примерам. Галина, 58 лет, преподаватель, милейшая, интеллигентная женщина. Заболела остро, с высокой температурой, кашлем, одышкой: классически. Все назначения выполняла от и до: на животе лежала, спала в маске – одним словом, образцовый пациент…

Дело полным ходом шло к выписке, когда вдруг на фоне полного благополучия с ней произошел инсульт. И человека, победившего вирусную пневмонию, пришлось переводить в неврологическое отделение. Какой фактор дал толчок к инсульту: лишний вес или что-то другое - сказать тяжело.

Бороздин сам перенес ковид и победил болезнь.

Кстати, худые пациенты действительно гораздо легче переносят заболевание, нежели люди тучные, сказывается меньшая нагрузка на сердце и прочие органы.

Однако, продолжим... Ольга Петровна, 80 лет. В стационар попала по направлению из поликлиники, когда пришел положительный результат ПЦР-теста. За время нахождения в стационаре особых беспокойств не вызывала, состояние было стабильным, лабораторные показатели были спокойными. Как только был получен отрицательный результат мазка на ковид, ее выписали под наблюдение участкового терапевта по месту жительства с рекомендациями по дальнейшему лечению. Громом среди ясного неба стало известие от родственников пациентки о том, что спустя четыре дня после выписки бабушку забрала «скорая» с инфарктом.

Кто-то может с уверенностью заявить – совпадение! Возможно, отвечу я. Не исключено. Но останусь при своем мнении. Это все постковидные штучки. У подавляющего числа перенесших ковид на долгое время остаются неприятные последствия. Это бессонница, чувство онемения конечностей, расстройства памяти. Наиболее сильно это заметно, когда ловишь себя на том, что долго вспоминаешь знакомые с детства слова – особенно от этого страдают представители «разговорных» профессий.

Во время выписки я прошу пациентов первые пару месяцев относиться к себе, «как к хрустальной вазе» - не перенапрягаться, не переохлаждаться и тому подобное. Увы, быт вносит свои коррективы, и человек вновь может оказаться на больничной койке только лишь из-за нарушения рекомендаций по послестационарному восстановлению. Есть у меня и такие случаи в практике.

Да, ровно год назад я сам находился в стационаре в роли пациента – с тем самым ковидом… Под кислородом, лежа на животе, с отбитым напрочь обонянием. Поэтому все, что я пишу, я пережил сам, ощутил на себе и пропустил через себя. Именно поэтому я надеюсь, что мои заметки позволят кому-то сделать для себя выводы.

P.S.

Пока верстался номер, так обычно пишут в газетах, не так ли? Так вот, недавно мне сообщили, что в стационар угодил мой товарищ и коллега по работе в «красной зоне». Да, доктора тоже болеют. Состояние его на настоящий момент опасений не вызывает, будем надеяться на скорую выписку. В следующий раз я расскажу о ряде легенд и заблуждений, которыми за два года оброс SARS-CoV-2.

До новых встреч на страницах «КП-Крым», будьте здоровы, и, пожалуйста, берегите себя!

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