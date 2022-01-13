Предъявите бейдж: Что изменится на рынке экскурсий по Крыму в 2022 году

Все экскурсоводы должны иметь нагрудное свидетельство Фото: Анна КИРИЕНКО

Весной этого года крымских экскурсоводов ждет переаттестация. Правда коснется она тех, кто занялся экскурсоводческой деятельностью в последние пять лет и прежде не проходил аттестационную комиссию при Минкурортов Крыма. С июля их деятельность станет противоречить требованиям федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

КРЫМСКАЯ ШКОЛА

До 2016 года в Крыму действовал свой порядок аттестации экскурсоводов, гидов и инструкторов. Он был закреплен республиканским законом. Но поскольку на федеральном уровне готовили единые правила, крымские временно заморозили.

- Если говорить о нашем полуострове, то это 200-летняя история туризма, и к экскурсионному делу Крым всегда относился с высочайшей степенью ответственности, - отметила КП-Крым доцент кафедры туризма КФУ Екатерина Лукьяненко. - Механизм аттестации экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков был отлажен и работал без сбоя. Поэтому сейчас мы возвращаемся к прежней практике.

Блогеры-гиды не отвечают за безопасность туристов Фото: Анна КИРИЕНКО

Разработка единого подхода для всей страны затянулась на шесть лет, что серьезно отразилось на качестве экскурсионных услуг и безопасности туристических походов в горно-лесной зоне. Пробелы в законе породили отдельный вид «блогеров-гидов», не знающих элементарных правил работы с группами и не несущих никакой ответственности за туристов. Без знаний, образования, опыта работы они стали вытеснять с рынка специалистов экскурсионного дела. В крымской базе 1300 аттестованных экскурсоводов, а по факту летом работают в несколько раз больше.

- Потребителя волнует цена вопроса и влекут красивые фотографии в Instagram, - сетует Лукьяненко. - И не в том беда, что повествование блогеров-гидов строится на сомнительных сведениях из интернета, а в том, что ответственности за безопасность туристов они не несут, навыков оказания первой помощи не имеют, и особенностей крымских ландшафтов, флоры и фауны не знают.

СДАТЬ ЭКЗАМЕН

С этого года система контроля качества экскурсионного обслуживания возвращается к стандартам крымской школы. С 1 июля уже федеральное законодательство обязывает всех экскурсоводов, гидов и инструкторов иметь бейдж установленного образца, свидетельствующий о прохождении аттестации. Причем пройти ее нужно в региональных комиссиях той территории, где экскурсоводы собираются вести свою профессиональную деятельность.

- Закон вступают в силу с июля, и пока комиссию не сформировали, - пояснил КП-Крым министр курортов Вадим Волченко. - Идет согласование ее состава с профессиональным сообществом, отраслевыми объединениями.

Красивые фото еще не гарантия компетентности проводника в красоты Крыма Фото: Анна КИРИЕНКО

Аттестационную комиссию экскурсоводы будут проходить раз в 5 лет. Без профильного образования, пусть даже дополнительного, соискателя к аттестации не допустят. Проверять будут не только уровень знаний о Крыме, его историческом, природном, архитектурном наследии, но и владение методиками управления группой, алгоритмы взаимодействия с чрезвычайными службами. Данные об аттестованных экскурсоводах будут вносить в федеральный реестр, чтобы вместе с покупкой билета на экскурсию турист мог убедиться в компетентности своего гида.

Правилам оказания экскурсионных услуг сейчас разрабатывает Роспотребнадзор, а Ростуризм - профессиональный стандарт для гидов-экскурсоводов. Оба документа станут гарантами соблюдения прав потребителей, чтобы в случае низкого качества услуг у туриста была возможность направить жалобу и вернуть деньги. Что же касается ответственности за противозаконную деятельность в сфере оказания экскурсий, ее отложили до 2024 года. К слову, до этого времени крымские профессиональные экскурсоводы могут пользоваться нагрудными знаками прежнего образца.

В Крыму обязательное лицензирование экскурсоводов действовало с 2005 года, как мера по наведению порядка на рынке экскурсионных услуг. Гидов без бейджа к организованным туристическим группам не допускали. «Черные» экскурсоводы приезжают на полуостров для обслуживание групповых туров с материка. Официально они являются сопровождающими лицами от туркомпаний и просто делятся выдержками из публикаций в Википедии о Крыме для хорошего настроения гостей. Реальный рынок экскурсионных услуг в Крыму исчисляется миллиардами рублей, поскольку четверть расходов на отдых приходится на посещение достопримечательностей полуострова.

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