Гид по аттестации: Легальным экскурсоводам в Крыму вернут бейджи

Вести экскурсии без бейджа можно только безвозмездно Фото: Анна КИРИЕНКО

В следующем году крымских экскурсоводов ждет переаттестация. С июля вступают в силу изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части экскурсоводческой деятельности. Они предполагают аттестацию экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков в уполномоченных органах власти по туризму на территории субъекта, где собираются вести свою профессиональную деятельность.

То есть для работы в Крыму аттестацию нужно проходить в Министерстве курортов и туризма республики, в Севастополе - в управлении по туризму правительства города-региона.

- Это региональная работа органов исполнительной власти, которые будут создавать аттестационные комиссии, - рассказал глава Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов. - Главными в этих комиссиях будут профессионалы нашей отрасли, представители музейного и экскурсионного дела.

Положение об аттестационной комиссии орган власти по туризму каждого субъекта принимает самостоятельно. Но основополагающее будет неизменно - работать гидом сможет только гражданин РФ. Раз в пять лет экскурсоводы проходят переаттестацию для подтверждения квалификации, получают подтверждающий нагрудный бедж, а их деятельность подчиняется правилам оказания экскурсионных услуг. Этот документ находится на этапе разработки под курируется Роспотребнадзором.

- Он уже вызвал критику из-за необходимости иметь книгу жалоб, вывеску, единое удобное место для уголка потребителя, что никак не подходит для индивидуальных предпринимателей-экскурсоводов, - отмечает президент Санкт-Петербурской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева. - Чтобы не ущемить права и не сформировать запредельные требования к экскурсоводам, все замечания нужно внести в проект, пока он находится на стадии разработки.

Проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Там же находится профессиональный стандарт для гидов-экскурсоводов. Что же касается ответственности за противозаконную деятельность в сфере оказания экскурсионных услуг, ее отложили до 202 года, дав возможность на уровне субъекта определить контролирующий орган. Если это будет Минкурортов, то придется вводить в штат контролеров и расширять полномочия до составления административных протоколов.

В Крыму обязательное лицензирование экскурсоводов действовало с 2005 года, как мера по наведению порядка на рынке экскурсионных услуг. Гидов без бейджа к организованным туристическим группам не допускали. Но в российском правовом поле от аттестации отказались в 2016 году, и республиканскую норму пришлось отменить. В результате экскурсионными услугами в курортный сезон занимаются гиды без опыта, знаний и даже навыков элементарного общения с туристами.

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