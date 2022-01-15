В Севастополе без вести пропавшую 14-летнюю школьницу обнаружили в обществе 80-летнего мужчины

Школьницу нашли спустя две недели. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю

В городе-герое Севастополе перед Новым годом случилось ЧП: 14-летняя девочка вышла из школьного автобуса и бесследно пропала.

С 27 декабря от нее не было ни слуху, ни духу. Встревоженные родные обратились в полицию, попросили помощи у поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым. Розыск вели профессионалы и волонтеры, ориентировки с фотографией и приметами появились в социальных сетях и на фонарных столбах, но все без толку.

Найти девочку удалось лишь спустя две недели.

- Благодаря тщательно проведенной работе с кругом общения пропавшего подростка, оперативникам удалось установить местонахождение. Оказалось, что все время со дня своего исчезновения она находилась в квартире 80-летнего жителя Гагаринского района, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

Пенсионер объяснил людям в погонах, что девочка очень настойчиво просила, чтобы он ее приютил на время.

- Предварительно установлено, что за время своего отсутствия несовершеннолетняя не стала жертвой преступления, - отметили в ведомстве.

Несовершеннолетняя же рассказала, что ей неуютно жить с родными из-за внутрисемейных конфликтов и плохих отношений с матерью.

Правоохранители решили отправить беглянку в социальный приют для детей и подростков, где ей окажут помощь педагоги и психологи.

Кстати, в 2021 году на Крымском полуострове бесследно исчезли 25 взрослых и детей. Такие тревожные цифры озвучили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Крым.

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