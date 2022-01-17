Берегите детей: крымский врач-инфекционист рассказала, чем опасен «омикрон»

Дети подвержены коронавирусу не меньше взрослых, но вакцины для них пока нет Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон», случаи которого 17 января подтвердили в Симферополе и Севастополе, особенно опасен для детей. Такое мнение КП-Крым высказала врач-инфекционист Людмила Прокудина.

- Самая уязвимая группа — это дети, которые у нас не вакцинированы. И чтобы наши дети не заболели, взрослым при любых признаках респираторной инфекции нужно делать тесты на ковид, они сейчас доступны в поликлиниках. Вовремя поставленный диагноз и карантинные мероприятия снизят распространение вируса, - убеждена специалист.

По словам врача, новый штамм коронавируса особенно не отличается от своих предшественников — такое же острое начало заболевания с высокой температурой, ломотой, мышечной болью, сухим кашлем. Но в отличие от предыдущих штаммов, «омикрон» обладает высокой контагиозностью — один носитель вируса способен заразить от семи человек и больше, тогда как предыдущие давали не такое широкое распространение. И его начало больше похоже на банальное ОРВИ: по первым симптомам не всегда можно определить, что это ковид. Процент развития тяжелых пневмоний у «омикрона» ниже, течение болезни несколько легче. Привитые люди могут не опасаться — даже в случае инфицирования они перенесут вирус в легкой или средней форме.

- Но пожилые люди и больные хроническими заболеваниями остаются под ударом,- подчеркнула Прокудина. - Ношение масок в общественных местах и транспорте, в магазинах, частое проветривание помещений обязательны как никогда. И проверьте срок действия прививки. Возможно пора сделать ревакцинацию.

Напомним, в Крыму зарегистрировали первый случай нового штамма коронавируса «омикрон». Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что регион уже находится в зоне риска. В связи с этим принято решение полностью запретить проведение массовых мероприятий, совещаний в закрытых помещениях.

Также, по его словам, во всех государственных учреждениях будет введен «жесточайший масочный режим». Кроме того, организации, где будут выявлять зараженных «омикроном», будут переходить в режим карантина.

С 17 января глава Крыма досрочно вернул систему пропусков по QR-кодам во все общественные места.

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