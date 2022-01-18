Чтобы рассказать о своей встрече девушки решили снять совместное видео в Инстаграм-сторис. Фото: nadyadorofeeva / Инстаграм

Уроженка Симферополя певица Надежда Дорофеева вместе со своим мужем поехали в отпуск в Мексику. Там же звезда встретила блогера-миллионника Настю Ивлееву, которая проводила время в жаркой стране вместе со своей семьей. Чтобы рассказать о своей встрече девушки решили снять совместное видео и выложить его в сторис в Instagram.

Фото: nadyadorofeeva / Инстаграм

- Ну наконец-то, смотрите, кого я здесь встретила, - подписала видео певица.

Кроме Ивлеевой, в сторис у Дорофеевой также мелькнул известный блогер и рэпер Эльдар Джарахов. Знаменитости весело провели время вместе. Звезды сняли целый ресторан и весь вечер шутили, громко смеялись и снимали сторис. Ивлеева даже прокомментировала дружескую встречу: «Отмечали всем рестораном».

На днях отдых звездной пары Дантеса и бывшей солистки «Время и Стекло» подходит к концу. Знаменитости уже начинают паковать чемоданы, чтобы вернуться в холодный Киев. Певица опубликовала в своем профиле в Instagram фото в купальнике и подписала, что ловит последние лучики мексиканского солнца. После чего многие подписчики упрекнули ее в слишком сильной худобе и пошутили о 45-м размере ноги артистки. В ответ Надежда Дорофеева призналась: размер ноги у нее всего лишь 37,5-38.

Фото: nadyadorofeeva / Инстаграм

Напомним, Надежда все свое детство провела в Симферополе. Здесь она родилась и выросла. Сейчас Надежда Дорофеева больше известна как солистка группы «Время и Стекло» и сольная исполнительница поп-хитов.

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