Бассейн с ионами серебра и скоростной лифт: как выглядит квартира в Крыму за 167 миллионов рублей

Так как квартира занимает целый этаж в жилом комплексе, вид на Ялту открывается на все 360 градусов. Фото: Авито

Крымчанам красиво жить не запретишь. Даже зимой душа требует солнца, тепла и шикарных апартаментов. Поэтому в Ялте выставили на продажу самую дорогую квартиру, которая находится в курортном городе в жилом комплексе «Южный Берег». Целый дворец в 789 квадратных метров стоит не много не мало - 167 миллионов рублей, то есть по 212 294 за квадрат.

Фото: Авито

За эти деньги покупатель получит 6-комнатные двухуровневые апартаменты в пятиэтажке, которые больше всего напоминают музей или роскошный отель с видом на море и горы.

Дом занимает весь пятый этаж, а на крыше расположен шикарный бассейн с подсветкой и панорамными окнами.

Фото: Авито

В просторной квартире расположилась большая светлая гардеробная размером с офис, несколько ванных и туалетов. Кроме огромной лоджии, по всему особняку установлены панорамные окна со специальной раздвижной оконной системой, которая регулирует свет в доме. Так как квартира занимает целый этаж в жилом комплексе, вид на Ялту открывается на все 360 градусов.

Фото: Авито

Благодаря дизайнерскому ремонту все комнаты сделаны в одном минималистичном средиземноморском стиле. В квартире нет никаких лишних деталей. Есть лишь то, что принесет хозяину чувство комфорта и уюта.

По словам продавца, квартира уникальна и тем, что раньше в ней никто не жил. Но при этом для новых хозяев там созданы все нужные условия.

В доме также есть комната для домработниц и кухарок. А чтобы работы для них было как можно меньше, проектировщик оснастил помещение встроенной системой пылеудаления со сбросом пыли в систему канализации, розетками пылесоса с доступностью в 6 метров до любой точки комнаты и встроенным совком для удаления мусора в районе кухни на обеих этажах. Сам агрегат расположен в техническом помещении.

На втором уровне в квартире находится шестиметровый бассейн глубиной 1,7 метров. Он оснащен противотоком и безхлорной очисткой с обеззараживанием воды ионами серебра и меди.

Фото: Авито

Объявление о продаже квартиры на побережье Ялты появилось на сайте Авито в конце прошлого года. Однако, по словам риэлтора, всего за месяц предложение нашло около сотни потенциальных жильцов. Большинство из них - не из Крыма.

Фото: Авито

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