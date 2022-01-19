«Киллеры собирались растворить тело в кислоте»: стали известны подробности покушения на Крымского бизнесмена

Предполагаемые преступники рассчитывали получить за заказное убийство миллион рублей. Фото: страницы в соцсетях

Накануне крымчан шокировала новость о попытке заказного убийства 49-летнего бизнесмена из Алушты. По одной из версий, Виктора «заказала» вдова его бывшего брата. Правда, источник КП-Крым в правоохранительных органах рассказал, что пока информация о причастности к покушению женщины доподлинно не установлена. Зато силовики задержали других участников готовящегося убийства Виктора.

Среди них 52-летний Юрий. Согласно открытым данным, в прошлом он являлся учредителем частного охранного предприятия. Юрий успел повоевать на Донбассе, за что был внесен в списки «Миротворца» (на сайте публикуются личные данные людей, которых авторы портала считают причастными к конфликту на Донбассе и «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Сайт официально запрещен на территории РФ. Прим. Ред.).

- В ходе обыска у него был изъят пневматический пистолет, три мобильных телефона и удостоверение сотрудника ЧОП, - рассказал наш источник КП.

Интересна и личность второго киллера, которого так же зовут Юрий. По словам нашего собеседника, он является бомжом и до недавнего времени проживал в одном из гаражей в городе Алушта. Согласно данным с сайта «Миротворец», второй предполагаемый киллер тоже воевал на Донбассе в составе специального батальона, а потом работал в прокуратуре ДНР.

Интересно, что в гараже Юрия нашли сразу 20 мобильных телефонов.

У фигурантов уголовного дела изъяли предметы, при помощи которых они рассчитывали избавиться от трупа Виктора.

- Тело собирались растворить в кислоте. Были изъяты двухлитровые бутылки с кислотой, тактический нож, ножницы, три пары перчаток, а также жидкость для розжига, - рассказал источник КП-Крым.

В пресс-службе СК по Республике Крым и городу Севастополь рассказали, что киллеры рассчитывали получить от заказчика за убийство коммерсанта миллион рублей. Готовящееся заказное убийство удалось предотвратить сотрудникам ФСБ и оперативникам уголовного розыска.