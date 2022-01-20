Почему за Перекопом земли нет: как за 30 лет в Крыму сформировалась региональная идентичность

Фото: Центральный музей Тавриды

20 января в Крыму отмечается День республики. Эта дата закрепила уникальное событие — первый в СССР референдум. В 1991 году крымчане заявили о своей готовности быть самостоятельным субъектом в составе большой страны и до сих пор верны данному слову. Что предшествовало всенародному голосованию, и как это сформировало крымскую идентичность КП-Крым рассказал историк, краевед, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

- В конце 80-х вышел знаменитый роман Василия Аксенова «Остров Крым», где одно из центральных событий происходит 20 января 1920 года. И в честь него центральная улица города Симферополя носит название «Бульвар 20 января». Удивительно, что в произведении, написанном задолго до событий 1991-го года, закреплена важная для Крыма дата. Конечно, на партаппаратчиков роман не мог оказать такого влияния, чтобы они назначили референдум на 20 января. Случайность, совпадение, которое сейчас кажется пророчеством.

Первые секретари ЦК КПСС Крыма и Украины Николай Багров и Леонид Кравчук. Фото: Центральный музей Тавриды. Автор Л. Берестовский

- Что же все-таки послужило основой для референдума, который стал для Крыма определяющим?

- Крым был передан в состав Украинской ССР в 1954 году, и при распаде Советского союза, так или иначе, должен был возникнуть вопрос о статусе региона. Не столько в контексте российско-украинских отношений, хотя официальный Киев еще в 1989 году начал компанию по украинизации, отведя русскому языку статус языка межнационального общения, сколько в свете процессов, происходящих в тот момент на одной шестой части суши. В Крыму это усугубилось репатриацией крымских татар, протестами против атомной электростанции в Щелкино и разгулом криминала. Многие вопросы местная власть не могла решать, исходя из областного статуса в составе Украины. Тогда пригодился Ленинский декрет «Об образовании Крымской АССР», по которому автономия существовала с 1921 года по 1945-й, и ее республиканский статус наделял гораздо большими полномочиями местное руководство.

С другой стороны, давили дезинтеграционные процессы на территории СССР, когда все союзные и автономные республики стремились повысить свой статус. Естественно, чтобы не остаться в последнем вагоне, что Крыму не свойственно, здесь возникает инициатива о воссоздании Крымской Автономной Республики. И на тот момент первый секретарь Крымского обкома КПСС Николай Багров, понимая, откуда ветер дует, начинает работу по подготовке референдума — прямом волеизъявлении жителей полуострова. Эту новую форму принятия решений ЦК КПСС одобрил в преддверии мартовского Всесоюзного референдума 1991 года о сохранении СССР, чтобы апробировать механизм. Что и было сделано 20 января 1991 года.

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- За что голосовали и насколько активно?

- Дата выбиралась по выходному дню — воскресенью, чтобы максимальное количество граждан могли проголосовать. Вопрос был один: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта союза ССР и участника союзного договора?» Причем последнюю формулировку лично добавил на тот момент первый секретарь ЦК Компартии на Украине Леонид Кравчук, после того, как текст бюллетеня ему направили на согласование. Уже 12 февраля 1991 года Верховный совет Украины признал результаты референдума, и начался новый период в истории Крыма. Тогда шел процесс усиления роли автономий в составе СССР, и если бы он завершился, то Крым бы стал союзной республикой.

- И за счет чего он бы существовал?

- У наших на тот момент руководителей было четкое понимание, что было нужно Крыму, а что — нет. Крым был всесоюзной здравницей, в которую вкладывали многие ведомства, службы, предприятия. Инвестиционная привлекательность развивала инфраструктуру региона, поскольку санаториям и пансионатам нужны были дороги, водопроводы, линии электропередач, благоустроенные набережные и берегоукрепительные сооружения. Было понятно, что как только закончится СССР, прекратятся все денежные вливания в регион. Мы до сих пор видим на побережье «бетонные призраки» прежних ассигнований в развитие курортного Крыма. И создание автономии должно было удержать этот процесс, позволить остаться в составе большого государства, но с полномочиями и голосом в принятии решений. Это было вполне здоровое решение, которое находило поддержку у жителей Крыма.

Фото: Центральный музей Тавриды. Автор Л. Берестовский

Понятие «крымчанин», как самоидентификация, появилось уже после референдума?

- Об этом стали говорить в процессе обсуждения плебисцита. Но как какой-то идеологической опоры оно не имело, и население чувствовало себя жителями большого государства. Были вопросы, на чем будем основывать зачатки своей государственности, но ответов они не имели. Сообщество крымчан уже сложилось позже, на противопоставлении Крыма и Украины, славянского и мусульманского населения. На это ушел достаточно большой период истории, чтобы появилась определенная политическая культура и самосознание.

- Что же произошло после того, как результаты референдума были имплементированы, но частично — Крым стал автономией, но не частью союзного договора?

- Произошел слом, и личностный и социальный. Крым из края садов и виноградников, процветающих колхозов и совхозов, стал захудалой провинцией. Пока не было дешевой польской картошки, турецких помидор крымская продукция ценилась и расходилась до самого Крайнего Севера. Кроме того, военно-промышленный комплекс давал высокотехнологичное производство, где были задействованы инженеры, конструкторы, высококлассные технические специалисты. И когда в 90-е это в одночасье обрушилось, картина была страшная — инженеры из КБ перестали паять детали для подводных лодок и переключились на игровые автоматы. Естественную убыль и отток населения компенсировали только крымские татары. В переход от социализма к капитализму нас спас берег моря и личные огороды. До событий 2014 года вообще не было надежд, что Крым в ближайшую перспективу достигнет хоть какого-то приемлемого уровня советской эпохи. Благодаря большим вложениям только сейчас что-то стало меняться.

Фото: Центральный музей Тавриды. Автор Л. Берестовский

- Тем не менее, прошло 30 лет. Мы за это время обрели себя, как крымчан, научились любить свой маленький полуостров, быть «республиканцами». Для вас, как для историка, наверняка интересно быть свидетелем переходов и слома эпох?

- Да, было интересно. Процесс распада старого, рождение и ломка нового. На моих глазах из населения, которое просто приехало пожить в красивом месте, произошло становление крымского регионального сообщества. Было тревожно наблюдать за процессом возвращения крымских татар, за событиями вокруг Черноморского флота, за бандитским Крымом. С другой стороны это порождало отвратительные моменты. Но «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», и это мы можем к себе отнести на все сто. Не каждому доводится на своем веку увидеть такие изменения. Не будь я историком.

Фото: Центральный музей Тавриды. Автор Л. Берестовский

Справка КП:

Явка на референдуме за воссоздание Крымской АССР составила 81.37% (1 441 019 человек). За Крымскую автономию, как субъект союзного государства, высказались 93.26 % (1 343 825 человек), против 5.64 % (81 254 человек). Данный референдум стал первым на территории СССР прямым волеизъявлением граждан. Его итоги во многом предопределили события Крымской весны 2014 года.

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