Среди жилья, выставленного на продажу, сейчас есть десятки вариантов стоимостью около сотни миллионов рублей. Фото: Авито

Каждый год цены на квартиры в Крыму растут. К тому же, полуостров по праву считается одним из самых дорогих регионов России по стоимости жилья. Цены на покупку недвижимости здесь кусаются, а если рассматривать элитный пентхаус с видом на море и горы, то ниже 30 миллионов рублей вариантов не отыскать.

«Комсомолка» изучила самые дорогие предложения на рынке недвижимости Крыма, которые сейчас находятся в открытой продаже. Среди жилья, выставленного на продажу, сейчас есть десятки вариантов стоимостью около сотни миллионов рублей. Что же это за хоромы такие?

1 МЕСТО

В топ списка попала двухуровневая квартира-дом с бассейном, огромной гардеробной, несколькими туалетами и садовым домиком в жилом комплексе премиум класса «Южный берег» в Ялте. Целый дворец в 789 квадратных метров стоит не много не мало - 167 миллионов рублей, то есть по 212 294 за квадрат.

Фото: Авито

За эти деньги покупатель получит 6-комнатные двухуровневые апартаменты в пятиэтажке, которые больше всего напоминают музей или роскошный отель с видом на море и горы. Так как квартира занимает целый этаж в жилом комплексе, вид на Ялту открывается на все 360 градусов.

2 МЕСТО

Пентхаус общей площадью 281 квадратных метров расположен в Алуште в Клубном доме «Дача Доктора Штейнгольца» и стоит 130 миллионов рублей. В доме находится просторная кухня столовая, гостиная, пять спален, кабинет и пять санузлов. В апартаментах выполнен дизайнерский ремонт в светлых тонах, кухня оборудована высококачественной бытовой техникой и немецкой сантехникой. Из панорамных окон в пол открывается вид на море, горы и Приморский парк.

Фото: Авито

На территории находятся два круглогодичных бассейна под стеклянным куполом с подсветкой, SPA комплекс, фитнес центр, космический научно-развлекательный центр для детей, а в трех минутах ходьбы - личный пляж.

3 МЕСТО

Третье место в рейтинге заняла эксклюзивная двухуровневая квартира на берегу моря в Севастополе за 120 миллионов рублей. Пентхаус находится в доме закрытого типа, по словам хозяина, не имеет аналогов на рынке недвижимости Севастополя и Крыма. Она выполнялась по проекту знаменитой студии архитектуры с интерьером в богатом стиле Рококо и Модерн начала 20-го века.

Фото: Авито

В каждой из комнат потолочную зону занимает люстра итальянской фирмы, выполненная на заказ. Гостиную комнату украшает хрустальная люстра Emme Pi Light Masiero. Так же в квартире можно встретить люстры и бра от дома Сваровски.

4 МЕСТО

В самом сердце Севастополя на Советской улице находится роскошная квартира Сталинского проекта. Апартаменты расположились в историческом центре города, в доме культурного наследия, рядом с площадью Ушакова, парками, музеями и всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни.

Фото: Авито

Квартира занимает два этажа - третий и четвертый. Ее общая площадь - 303 квадратных метра. Однако при этот ее планировка полностью свободная: в комнатах пустые отштукатуренные стены, а в коридорах стоят мешки с мусором.

5 МЕСТО

На Проспекте Парковом в Ялте расположилась трехкомнатная квартира с панорамным видом на море и двумя отдельными спальнями в ЖК «Омега» в Приморском парке. Стоимость апартаментов площадью 140 квадратных метров не доходит до 100 миллионов, всего каких-то 94 999 900 рубля.

Фото: Авито

Туалет и ванная в квартире покрыты премиальной позолоченной плитой, а на потолках – хрустальные люстры. Изюминкои квартиры является просторная видовая терраса с панорамным видом на море и прекрасную Ялту

Фото: Авито

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