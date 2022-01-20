«Помутнение рассудка»: в Крыму ответили на новый проект санкций от США

Америка ввела санкции в отношении Крыма и России с 2014 года Фото: Архив "КП"

Новый проект санкций, представленный американскими конгрессменами против России, демонстрирует, насколько тоталитарным является мышление политиков США, и насколько оно «отравлено сознанием собственной исключительности». Такое мнение выразил глава РК Сергей Аксенов на своей странице «Вконтакте».

Ранее сенаторы от республиканской партии США подготовили документ под названием «Акт о привлечении к ответственности Путина». В законопроекте объявили Россию «спонсором терроризма» за поддержку «самопровозглашенных республик Донбасса». Конгрессмены также выступили против дальнейших переговоров по стратегической стабильности, пока Россия не прекратит «аннексию Крыма».

- В приступе бессильной злобы американские конгрессмены собрали в кучу все, что только могло им подсказать воспаленное воображение - от санкций против российских политиков и бизнесменов до требований отменить «аннексию» Крыма. По сути, это отражение всей политики США, в которой уже давно нет места дипломатии, а есть только угрозы, истерика и пропагандистские штампы, - заявил глава РК.

По словам Сергея Аксенова, это «опасное помутнение рассудка».

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума. После этого США инициировали введение ограничительных экономических и политических мер против России. Затем их поддержали страны Евросоюза и Большой восьмерки. Только с марта по май 2014 года западными странами и организациями было принято более 20 различных ограничительных мер. По слова Сергея Аксенова, несмотря на санкции, полуостров развивается и преображается. Менее чем за 8 лет в условиях санкций была проделана работа больше, чем за предыдущие десятилетия.

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