В Крыму оценили выгоду от признания Афганистаном российского статуса полуострова

Крым стал российским регионом в марте 2014 года Фото: Архив "КП"

Признание Афганистаном российского статуса Крыма позволит наладить прямые экономические связи с этим государством. Это даст возможность начать поставки продукции, которую создают на полуострове. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее новое руководство Афганистана сообщило о готовности признать российский статус Крыма. Официальный представитель Исламского Эмирата Афганистан Забихулла Муджахид заявил, что хотелось бы иметь «хорошие дипломатические контакты и всесторонние связи с Россией». Также глава государства подчеркнул, что поддерживает крымчан в их выборе жить в составе России.

- Признание Крыма Афганистаном позволит наладить прямые экономические связи. Продукция и услуги, создаваемые в Крыму, беспрепятственно могут поставляться в Афганистан, которому требуется буквально все. Более сложный вопрос с подготовкой кадров. Они необходимы Афганистану, но есть ряд ограничений, которые требуют прояснения: религиозные правила, кто именно, мужчины или женщины будут учиться, как будет осуществляться контакт, - отметил Джаралла.

По его словам, у Крыма есть и еще один серьезный козырь.

- Здесь был создан и весьма перспективно работал Восточный факультет, языковой. К сожалению, сейчас он не в лучшей форме, но если его восстановить, то это станет серьезной заявкой на роль Крыма на всем Центральном Востоке, - заключил эксперт.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией. Однако Украина, США и европейские страны не признали новый статус Крыма.

В сентябре текущего года запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» захватило власть в Афганистане.

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