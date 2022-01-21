Самое доступное загородное жилье в Крыму можно найти в Севастополе и Судаке. Фото: Евгения ГУСЕВА

Крым всегда манил своим климатом и природой жителей материковой России. Многих полуостров очаровал настолько, что они всерьез задумались о том, чтобы бросить все и переехать на ПМЖ в солнечный Крым. Только вот цены на недвижимость здесь очень кусаются. «Комсомолка» рассказывает о самых дешевых вариантах аренды квартир.

По данным руководителя направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артема Кромочкина, в прошлом году одним из городов Крыма с самыми высокими ценами на посуточную аренду квартир и загородного жилья стала Ялта. На курорте можно было найти квартиру в среднем за 3 000 рублей в сутки, а дом - за 5 000 рублей в сутки.

- Если говорить о росте цен за год, то ставки на аренду заметно выросли в Севастополе, где за 2021 год средняя стоимость аренды квартир увеличилась на 22% с 1 800 рублей в сутки до 2 200 рублей, а загородных объектов - на 30,5% с 2 300 до 3 000 рублей, - говорит КП-Крым эксперт.

Несмотря на это, найти дешевые квартиры для аренды на полуострове все еще можно. Но для этого придется постараться. Так, самые бюджетные варианты расположены в Феодосии и Севастополе.

КВАРТИРА В ТИХОМ РАЙОНЕ СЕВАСТОПОЛЯ

Небольшая однокомнатная квартира с возможностью заселения с животными. Есть все необходимое для проживания. До центра 15 минут на общественном транспорте. С одной стороны дома - море с живописным пляжем, с другой - ухоженный парк с кипарисами, соснами и можжевельником. Во дворе дома фруктовый сад, где можно и отдыхать, и заниматься спортом, и работать.

Аренда - от 500 рублей в сутки.

БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ В ЦЕНТРЕ ФЕОДОСИИ

Скромная однокомнатная квартира в центре города. До моря - 800 метров, до набережной - 6 минут, к центральному городскому рынку, детским аттракционам и вечерним развлечениям - не более 7 минут. Квартира, хотя и не оформлена по-современному, но укомплектована базовой мебелью и техникой. Аренда - от 500 рублей в сутки.

ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ФЕОДОСИИ ЗА 500 РУБЛЕЙ

Уютная, просторная и современная трехкомнатная квартира в Феодосии со всеми удобствами, которая находится в самом престижном туристическом районе города. Аренда обойдется минимум в 500 рублей в сутки.

Самое доступное загородное жилье в Крыму можно найти в Севастополе и Судаке.

ДЕШЕВАЯ КВАРТИРА У МОРЯ

Дом площадью 42 квадратных метра рaсполoжeн в чeрте гopодa Cевaстoпoля, в eго сaмoй природной и эколoгичeски чиcтoй части - мыc Фиолeнт. В доме есть теплый пол, летняя терраса, мангал и интернет. Аренда - от 900 рублей в сутки.

КОМПАКТНЫЙ ДОМИК НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА

Уютный дом В 22 квадрата в тихом и благоустроенном районе Судака оборудован всем необходимым для комфортного пребывания. Жилье находится в 10 минутах от моря и до Кипарисовой аллеи. Аренда - от 900 рублей в сутки.

ЭКО-ДОМ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ

Недавно построенный эко-дом в пешей доступности от Яшмового пляжа в Севастополе со своей зоной отдыха. Стоимость аренды - от 1 000 рублей в сутки.

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