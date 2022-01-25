«Я разная»: крымчанка Надя Дорофеева шокировала подписчиков необычным тату на пикантном месте

Слово «raznotsvetnaya» - это название новой песни звезды. Фото: nadyadorofeeva

Уроженка Симферополя Надежда Дорофеева после бурного отдыха в Мексике решилась на перемены. На задней части ноги у певицы теперь красуется Instagram загадочная надпись, которой она сразу похвасталась на своей странице в Инстаграм.

Дорофеева призналась, что слово «raznotsvetnaya» - это название ее новой песни. Все подробности сингла звезда пока решила держать в секрете.

Пост собрал почти 74 лайка. Фото: Надежда Дорофеева / Инстаграм

- Я пообещала себе быть смелее, - пишет Дорофеева. - Для меня одно из проявлений смелости - это сделать тату. Каждая на моем теле - проявление меня. Моя новая тату – напоминание самой себе, что я разная, наполненная разными красками и чувствами, о том, что нужно быть смелой, чтобы не подстраиваться под то, какой меня хотят видеть, - пишет Надежда Дорофеева.

Загадочную фотографию поклонники сразу же закидали удивленными комментариями:

- Очень неожиданно. Мы так счастливы, что скоро будем качать под новый трек!

- Разная, красивая, смелая, талантливая Надя!

- Как я рада, что ты стала более откровенной. Радуюсь таким постам нереально. Жду песню!

Напомним, недавно крымчанка Надя Дорофеева вместе со своим мужем во время отпуска отдыхали в Мексике. Там же звезда встретила блогера-миллионника Настю Ивлееву, которая проводила время в жаркой стране вместе со своей семьей. Вместе блогеры отожгли на курорте и выложили несколько видео в свои соцсети.

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