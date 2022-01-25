«Слезы наворачиваются»: дальнобойщик из Курска месяц жил в сломанной фуре, пока крымчане не собрали 300 тысяч на ремонт

В фуре Александр спал, готовил еду и даже встретил Новый год. Фото: Александра Тимощенко

Александра Коноплянникова, дальнобойщика из Курска, жители Симферополя завалили гостинцами: яблоки, соки, горячая еда, домашние пироги, котлеты и даже теплая одежда. А еще крымчане всего за день собрали для него 300 тысяч рублей! Щедрость и доброта как нельзя кстати, ведь перед Новым годом у водителя сломалась фура - прямо посреди трассы. Александру удалось дотянуть до центра Симферополя. С тех пор его «американец» (как дальнобойщики называют фуры американского производства) мертвым грузом стоит на обочине дороги.

Фура почти месяц стоит на перекрестке улиц Калинина и Павленко Фото: Александра Тимощенко

Всю жизнь 41-летний Александр работает дальнобойщиком. Был почти во всех городах России, но в Крым заезжал лишь однажды, да и то проездом. На этот раз судьба тоже привела его на полуостров по работе. Из Курска он вез мебель для семьи, которая переезжает в Севастополь. До пункта назначения дальнобойщик добрался, но вот на обратном пути у грузовика забарахлил двигатель. Местные механики оценили ремонт в 300 тысяч рублей, поэтому уже четвертую неделю машина стоит на перекрестке Калинина и Павленко в Симферополе.

- Я приехал в конце декабря. Представьте ситуацию: через день Новый год, а я сижу в холодной машине, которая заглохла непонятно где, друзей или знакомых у меня тут нет, никто не поможет, даже интернета нет, потому что сим-карта не местная, - рассказывает КП-Крым Александр.

Все бросить и купить билеты на самолет - не вариант, как и продать фуру в поломанном состоянии. Но водитель не растерялся. Купил местный номер, подключил интернет, написал родственникам и землякам... Собранной суммы не хватало даже на еду, поэтому мужчина решил своими силами починить автомобиль, найти работу и заработать деньги на ремонт.

В фуре Александр спал, готовил еду и даже встретил Новый год. Но спустя несколько недель один из жителей района, в котором остановился дальнобойщик, решил ему помочь.

- Как я понял, он рядом работает, видел, как я тут живу. Я рассказал свою историю. Тогда он сфотографировал мою машину, взял номер телефона и карты, закинул в местный паблик, чтобы обо мне узнали и помогли. Я рассчитывал максимум тысяч на пять, но, когда меньше, чем через день на карте появилась сумма в 338 тысяч рублей, я был в шоке! Я о такой помощи даже не мечтал, слезы наворачиваются…

Хоть сбор денег закрыли еще утром, второй день подряд ему пишут и звонят желающие помочь. Фото: Александра Тимощенко

Водитель признается: объездив всю страну, нигде не встречал таких отзывчивых и добрый людей. Хотя сбор денег закрыли еще утром 25 января, второй день подряд Александр пишут и звонят желающие помочь.

Оставшуюся сумму мужчина планирует отправить на благотворительность в Крыму. Фото: Александра Тимощенко

Все собранные деньги дальнобойщик планирует потратить на ремонт фуры. А если что-то останется, то отправит сумму на благотворительность в Крыму.

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