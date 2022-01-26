Крымские музеи подали кассацию на решение Амстердама о «скифском золоте»

Выставка началась при украинской юрисдикции Крыма, а завершилась уже в российской. Фото: ВКИКМЗ

Крымские музеи подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции «скифского золота» Украине. До ее рассмотрения 2 тысячи экспонатов будут храниться в археологическом музее Алларда Пирсона, где они находятся с 2014 года, пока власти Украины пытаются доказать свое право на артефакты Крыма. В ноябре 2021 года суд Амстердама требование украинской стороны удовлетворил.

— Мы в Крыму относимся к этому решению как к акту международного разбоя против наших музеев, нашего исторического наследия. Будем добиваться справедливости, — заверил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. — Пока — в европейских судах, на объективность которых особых надежд нет. Тем не менее, амстердамским судьям хорошо бы вспомнить о словах Бисмарка, о том, как следует вести дело с русскими и что они (то есть мы) всегда придут за своим. У нас есть разные способы восстановления справедливости. Хорошо бы амстердамцам об этом не забывать.

Несмотря на официальные заявления, в судебном споре музеи остаются один на один против государства Украина, считающего экспонаты своей собственностью. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой подключить Генпрокуратуру РФ к судебному процессу о принадлежности уникальной коллекции, чтобы уравновесить позиции.

- Подготовил и отправил письма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции РФ в части обоснования позиции, что, на мой взгляд, необходимой стороной по делу должно быть государство Россия, а не крымские музеи, - пояснил Аксенов.

Вместо экспонатов экспозицию украшают таблички Фото: Анна КИРИЕНКО

Следком РФ проводит доследственную проверку по невозвращению артефактов, и главный вопрос касается полноты принятых мер со стороны уполномоченных органов. Выяснилось, что находящиеся в Амстердаме экспонаты вовремя не были включены в музейный фонд России. Причем вина за это лежит не на директорах крымских музеев, а на ответственных лицах Минкультуры РФ и Минкультуры Крыма.

- В любом случае наша позиция неизменна — мы понимаем, что тенденция общеполитическая, и не только по «скифскому золоту» нас прессуют, - отметил в беседе с КП-Крым председатель комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков. - Жаль, что суды не всегда выступают на стороне правды, и не факт, что решение будет принято в нашу пользу. И если вдруг наши музеи не услышат, тогда они уже услышат государство со всей его мощной позицией.

Напомним, сразу четыре крымских музея ведут борьбу за возвращение своих экспонатов уже восьмой год. В 2014-м году они отправили артефакты на выставку в Амстердам под общим названием «Крым - золото и секреты Черного моря». В процессе экспозиции Крым вошел в состав России, а после завершения выставки Украина потребовала вернуть ее в Киев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У России осталась неделя, чтобы вернуть в Крым «скифское золото»

Самостоятельная борьба четырех крымских музеев против государства Украина не имеет перспектив (подробнее)

Аксенов попросил Путина подключить Генпрокуратуру к процессу о скифском золоте

Участие РФ повысит статус суда (подробнее)