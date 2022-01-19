У России осталась неделя, чтобы вернуть в Крым «скифское золото»

Экспонаты предоставили из золотых кладовых музеев Крыма. Фото: Центральный музей Тавриды

Российская Федерация не обозначила своего участия в судебном споре за возвращение в Крым музейной коллекции «скифского золота». Срок подачи кассационной жалобы на решение Апелляционного суда Амстердама передать экспонаты Украине заканчивается 26 января.

- Близится срок подачи кассационной жалобы на решение о передаче «скифского золота» Украине, а жалобы от Российской Федерации до сих пор нет, - отметил КП-Крым заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. - Проблема в том, что позиция главы Крыма Сергея Аксенова о необходимости привлечения государства Российская Федерация стороной процесса по «скифскому золоту», оказалась не воспринята Генеральной прокуратурой РФ. По моему мнению, это в корне не правильно, что музеи остаются один на один в судебном споре с государством Украина.

Следком РФ проводит доследственную проверку по невозвращению артефактов, и главный вопрос касается не причин вывоза коллекции в Амстердам, а полноты мер по ее возвращению, утверждает Молохов. Только сейчас выяснилось, что вовремя не были предприняты шаги по включению находящихся в Амстердаме экспонатов в музейный фонд РФ. Причем вина за это лежит не на директорах крымских музеев, а на ответственных лицах Минкультуры РФ и Минкультуры РК.

- Есть фамилии этих лиц, на мой взгляд к ним должны быть вопросы, как допустили? Это халатность, небрежность или предательство национальных интересов? Как России заявить в суде, что она сторона процесса? Осталась неделя, а никто палец о палец не ударил, - подчеркивает правозащитник. - Я все понимаю, может у чиновников дети учатся за границей, может активы какие-то, но дело то государево, за державу обидно.

Вместо вывеенных экпонатов теперь их фотокопии Фото: Анна КИРИЕНКО

Молохов приводит ответ из Минкультуры РФ, где обозначена поддержка музеев Крыма в их стремлении вернуть свои экспонаты, но вопросы судебной защиты к компетенции министерства не относятся. За ответом чиновники от культуры рекомендуют обратиться в российский Минюст и МИД. И хотя все официальные институты выступают за возвращение коллекции в Крым, в судебном споре музеи остаются один на один против государства Украина, считающего экспонаты своей собственностью.

- Мы, как участники судебного процесса, видим и понимаем, что схема крымские музеи против государства Украина и музея Алларда Пирсона не работает, - поделился мнением с КП-Крым директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. - Обращались к разного рода уполномоченным лицам с предложением, чтобы государство вступило в этот спор. Но это вопрос сложный, требующий оценки юристов-международников. Исход дела зависит от взаимоотношений России и Евросоюза. Пока эти отношения оставляют желать лучшего. И здесь нужно думать, к какому результату приведет тот или иной шаг. Борьба четырех крымских музеев против государства Украина не имеет перспектив.

В конце октября Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Тогда власти республики заявили, что будут бороться за возвращение «скифского золота» всеми доступными правовыми способами. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту Владимиру Путину для того, чтобы включить представителей Генпрокуратуры в судебный процесс о принадлежности уникальной коллекции.

Коллекция из 2 тысяч экспонатов была сформирована четырьмя крымскими музеями – Керченским историко-культурным, Центральным музеем Тавриды, Бахчисарайским историко-культурным и севастопольским музеем «Херсонес Таврический». Она была представлена на выставке в Амстердаме в 2014 году под названием «Крым - золото и секреты Черного моря». В это время Крым вошел в состав России, а после завершения выставки Украина потребовала вернуть экспонаты в Киев. С этого момента начались судебные тяжбы за возвращение экспонатов в Крым.

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