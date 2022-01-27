Как попасть в Крым из Украины: какие правила въезда для иностранцев в 2022 году

Еще одной причиной свободного въезда в Крым является лечение на полуострове Фото: Архив "КП"

Ограничения на границе России между Крымом и Украиной уже второй год остаются в силе, но закрытые кордоны вряд ли останавливают желающих посетить солнечный полуостров. Несмотря на то, что раньше все было предельно просто, после коронавирусных ограничений властям пришлось немного скорректировать правила въезда иностранцев в Крым. Рассказываем, как попасть в Крым из Украины в 2022 году.

КТО МОЖЕТ ПРИЕХАТЬ В КРЫМ ИЗ УКРАИНЫ

Из-за эпидемиологической обстановки въезд на территорию полуострова разрешен только определенным категориям украинцев. А именно дипломаты, водители, граждане с видом на жительство в России, спортсмены, для ухода за близкими, для лечения.

Еще одной причиной свободного въезда в Крым является лечение на полуострове. Для этого подходит любой санаторий, но сначала нужно будет получить приглашение из объекта размещения и предъявить путевку.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

Украинцы из списка исключений, которые планируют приехать на полуостров для лечения в санаторий, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Сдавать тест должны будут все без исключения. Правило касается даже несовершеннолетних детей. Срок действия ПЦР-теста - не больше 72 часов на момент въезда в республику.

Кроме теста на коронавирус, иностранец должен иметь внутренний паспорт Украины.

ТРАНСПОРТ

Многие жители соседнего государства чаще всего выбирают сухопутный транспорт для приезда в Крым. В таком случае есть несколько вариантов: поезд или автобус.

Первый вариант больше подходит для тех, кто выезжает из Киева. Поезд идет до ЖД вокзала Новоалексеевки, а после оттуда нужно будет добираться на такси. Такой путь составит около 20 часов.

Автобус же займет меньше времени, а цена будет примерно одинаковая – до 1500 гривен (4 125 рубля, - Ред.)

Напомним, с 19 октября прошлого года Киевские власти решили в одностороннем порядке навсегда закрыть пункт пропуска «Чаплинка» («Перекоп») на границе с Крымом, сообщили в администрации Херсонской области.

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