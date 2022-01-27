Недавно Дорофеева шокировала подписчиков необычным тату на пикантном месте. Фото: nadyadorofeeva / Инстаграм
Уроженка Симферополя Надежда Дорофеева всегда любила дразнить своих подписчиков пикантными фотографиями. В полночь с 26 на 27 января звезда решила выложить сразу серию жарких фото. На них девушка покрутилась перед камерой в очередном провокационном наряде. Она надела кружевные трусики и белую вязанную кофту, а под постом написала несколько слов из новой песни, чем сильно заинтриговала поклонников.
- И никто не виноват, что теряли мы контроль. Все равно, что говорят raznotsvetnaya… Продолжишь? - написала Надежда.
Перед камерой звезда покрутилась в нижнем белье. Фото: nadyadorofeeva / Инстаграм
Кого-то сильно зацепила фраза в публикации, но больше всего внимания привлек горячий снимок.
«Красотка! Умеешь привлечь внимание к себе!», «Зачем так горячо. И фоткой, и словами!», «Фото просто огонь», - пишут фолловеры.
Фотографии решила выложить ночью. Фото: nadyadorofeeva / Инстаграм
Напомним, недавно Дорофеева шокировала подписчиков необычным тату на пикантном месте. У себя в Instagram она опубликовала фотографию с новой надписью на ноге.
Снимками певица сильно задела своих фолловеров. Фото: nadyadorofeeva / Инстаграм
До этого крымчанка вместе со своим мужем Дантесом во время отпуска отдыхали в Мексике. Там же звезда встретила блогера-миллионника Настю Ивлееву, которая проводила время в жаркой стране вместе со своей семьей. Вместе блогеры отожгли на курорте и выложили несколько видео в свои соцсети.
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