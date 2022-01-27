Недавно Дорофеева шокировала подписчиков необычным тату на пикантном месте. Фото: nadyadorofeeva / Инстаграм

Уроженка Симферополя Надежда Дорофеева всегда любила дразнить своих подписчиков пикантными фотографиями. В полночь с 26 на 27 января звезда решила выложить сразу серию жарких фото. На них девушка покрутилась перед камерой в очередном провокационном наряде. Она надела кружевные трусики и белую вязанную кофту, а под постом написала несколько слов из новой песни, чем сильно заинтриговала поклонников.

- И никто не виноват, что теряли мы контроль. Все равно, что говорят raznotsvetnaya… Продолжишь? - написала Надежда.

Перед камерой звезда покрутилась в нижнем белье. Фото: nadyadorofeeva / Инстаграм

Кого-то сильно зацепила фраза в публикации, но больше всего внимания привлек горячий снимок.

«Красотка! Умеешь привлечь внимание к себе!», «Зачем так горячо. И фоткой, и словами!», «Фото просто огонь», - пишут фолловеры.

Фотографии решила выложить ночью. Фото: nadyadorofeeva / Инстаграм

Напомним, недавно Дорофеева шокировала подписчиков необычным тату на пикантном месте. У себя в Instagram она опубликовала фотографию с новой надписью на ноге.

Снимками певица сильно задела своих фолловеров. Фото: nadyadorofeeva / Инстаграм

До этого крымчанка вместе со своим мужем Дантесом во время отпуска отдыхали в Мексике. Там же звезда встретила блогера-миллионника Настю Ивлееву, которая проводила время в жаркой стране вместе со своей семьей. Вместе блогеры отожгли на курорте и выложили несколько видео в свои соцсети.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымчанка Надежда Дорофеева отожгла с Настей Ивлеевой в Мексике: «Сделали крутые фотки на авы»

Певица поехала на отдых вместе с мужем Владимиром Дантесом (подробнее)

«Я разная»: крымчанка Надя Дорофеева шокировала подписчиков необычным тату на пикантном месте

Фото изменений певица выложила в Instagram (подробнее)