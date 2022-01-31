Сейчас Зуле 12 лет, и она в самом расцвете сил. Фото: Анна Левченко

Верблюд с милым прозвищем Зуля живет в конюшне в селе Мраморное под Симферополем. Ее хозяйка - Анна Левченко профессиональный фотограф. Она уже несколько лет увлекается лошадьми, но пару месяцев назад ей захотелось экзотики, как раз подвернулся удачный случай.

Больше всего Зуля любит детей. Фото: Анна Левченко

- Раньше наша девочка работала в цирке в Дагестане, но во время ковида он закрылся, поэтому мы решили взять ее к себе. Посмотрели фотографии, прикипели, она сразу нам понравилась, поэтому и купили, - рассказывает КП-Крым хозяйка экзотичного животного.

СПАСЛИ ОТ СКУЧНОЙ ЖИЗНИ

Сейчас Зуле 12 лет, и она в самом расцвете сил, ведь обычно верблюды живут около 50 лет. Последние два года животное простояло в конном клубе, который специализировался на походах. Несколько раз она даже ходила в горы, но ей это не очень по душе. Поэтому Анна с мужем решили спасти ее от скучной жизни и привезти в солнечный Крым. Спустя несколько месяцев Зуля уже чувствовала себя как дома.

Зуля очень фотогеничная. Фото: Анна Левченко

- Характер у девочки очень добрый. Она вежливо принимает гостей и очень любит детей, поэтому всегда мило позирует для фотографий.

ГРОЗА КОНЮШНИ

В конюшне, в которую привезли верблюда, живет восемь лошадей и два пони. Дружелюбная Зуля с самых первых дней старалась со всеми подружиться, но из-за большого роста и необычной внешности к ней до сих пор относятся с опаской.

- Кони все еще ее побаиваются, а вот пони часто дразнят и забирают у нее еду.

ЗИМОЙ НЕ ХОЛОДНО?

По словам хозяйки, многие посетители удивляются, что животное живет зимой в Крыму. «Разве ей не холодно?», «Заморозите!» Считается, что такое экзотическое животное создано лишь для жарких стран, но на самом деле это не так.

В конюшне, в которую привезли верблюда, живет восемь лошадей и два пони. Фото: Анна Левченко

- Это же не южный верблюд из Африки. У Зули есть очень теплая шерсть и подшерсток, которые хорошо греют животное даже при - 40 градусах. А летом, чтобы не было жарко, она сбросит шерсть и будет очень забавно выглядеть.

Для двухметровой «девочки» в конюшне специально оборудовали загон. В еде животное неприхотливое. Она ест то же самое, что и лошади: сено, овес, а на десерт ей дают сладкие фрукты и овощи.

Дружелюбная Зуля с самых первых дней старалась со всеми подружиться. Фото: Анна Левченко

По словам хозяйки, хоть сейчас такое животное считается диковинкой для местных, раньше верблюды были очень распространены в Крыму.

- Одно время их даже использовали на скачках и запрягали в кибитки. Но когда произошла эмиграция крымских татар и началась война, очень много животных погибло, поэтому верблюдоводство утеряно. Но кто бы что не говорил, им даже климат наш очень подходит. Они до - 40 очень хорошо себя чувствуют.

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