В МЧС предупредили об угрозе появления смерча над Черным морем в Крыму

Если смерч застал вас на улице, нужно держаться подальше от порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ФГБУ «Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей («СЦГМС ЧАМ») предупредили об опасности появления смерчей над Черным морем. Угроза природной напасти будет сохранятся до конца 1 февраля.

Согласно прогнозам синоптиков, смерчи могут начать формироваться уже с половины восьмого утра.

По информации ГУ МЧС по Крыму, в первый день месяца по всему полуострову объявили штормовое предупреждение.

Спасатели также напомнили, что в случае возникновения и выхода смерча на сушу, если вы находитесь на открытой местности, надо немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине.

- Если вы находитесь в здании, отойдите с детьми от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях, включите радиоприемник для получения информации от МЧС, - отметили в ведомстве.

А если смерч застал вас на улице, нужно держаться подальше от порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов.

Напомним, в середине января крымчане уже были свидетелями необычного природного явления над районом Аршинцево в Керчи. Кадры смерча выложили очевидцы в сеть.

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