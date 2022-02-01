Силовики возбудили дело об убийстве молодой крымчанки, загадочно исчезнувшей накануне Крещения

На поиски Елизаветы вышли жители поселка. Фото: Соцсети Елизаветы Шафрановской

В поселке под Ялтой накануне Крещения загадочно исчезла 25-летняя девушка.

Дело было ночью 18 января. Весь вечер в поселке Парковое, что под Ялтой, Елизавета Шафрановская в компании молодого человека распивала алкоголь на берегу моря. Как рассказал КП-Крым источник в правоохранительных органах, когда наступила ночь, а алкоголь закончился, крымчанка решила искупаться. Она сняла с себя все вещи и ушла в неизвестном направлении, а компаньону оставила сумку с документами и телефоном.

По одной из версий, Елизавета хотела искупаться в море, поэтому спустилась по ступенькам к берегу. Но после этого загадочно исчезла. Мужчина, что был с ней в тот вечер, несколько часов пытался найти девушку, а позже обратился в полицию.

С момента исчезновения девушки прошло почти две недели. Фото: Соцсети Елизаветы Шафрановской

На место прибыли силовики, но все было безуспешно. Пропавшую девушку до сих пор не нашли. После инцидента мать Елизаветы забила тревогу. Женщина пыталась подключить к поискам все правоохранительные органы, однако, по ее словам, сотрудники полиции «занимаются бездействием».

- Обратились в полицию, в прокуратуру, в поисковый отряд «Лиза Алерт», оттягивали время, каждый раз, оставляя нас в ожидании. Неравнодушные люди ПГТ Парковое собрались сами на поиски Елизаветы, без чьей либо просьбы.Уже пошли 10 сутки. Своими силами ходили осматривали всю прилегающую к поселку территорию и наклеивали листовки! Время уходит,а ситуация не движется, - обратилась в соцсетях мать пропавшей Клавдия Шафрановская.

О местонахождении девушки никто не знает с 18 января. Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Тело загадочно исчезнувшей Елизаветы до сих пор не найдено. В правоохранительных органах после трагедии возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ - убийство, совершенное без квалифицирующих признаков.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

В Ялте без вести пропала 25-летняя девушка

Последний раз ее видели 18 января (подробнее)

В Крыму без вести пропал Владимир Зеленский

Мужчина исчез из поля зрения родных весной (подробнее)