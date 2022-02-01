«Всегда была «на приколе»: что известно о крымской девушке рэпера Скриптонита

Несколько лет назад из родной Евпатории симпатичная брюнетка переехала в Москву. Фото: artikain

Известный рэпер из Казахстана Скриптонит никогда не любил говорить о своей личной жизни. В своем инстаграм он публиковал лишь анонсы новых альбомов и видео с концертов. Но не так давно тайну о его новых отношениях удалось раскрыть.

Вот уже два года его девушкой является крымчанка Александра Фишер. Несколько лет назад из родной Евпатории симпатичная брюнетка переехала в Москву. Там все и закрутилось. В инстаграме под ником Alex Fisher она позиционирует себя как мастер тату. Вполне возможно, что и на теле рэпера есть несколько работ возлюбленной.

В школьное время девушка любила перекрашивать волосы в разные цвета. Фото: artikain

Как удалось узнать КП-Крым у одноклассника Александры, раньше она была обычной невзрачной девушкой. Училась на четверки и пятерки и любила экспериментировать с внешностью.

- В школе она была другой, поэтому сейчас ее сложно сразу узнать. Помню, что всегда красила волосы в разные цвета, много шутила. Короче говоря, была «на приколе». Я ее часто за смену имиджа подкалывал по-доброму, - рассказывает одноклассник девушки.

По его словам, раньше о судьбе 23-летней Саши было почти ничего неизвестно. После переезда в Москву в своем инстаграм она «постила» в основном селфи и эскизы тату. Но затем в ее профиле появились фотографии рэпера. Позже Сашу стали замечать на концертах артиста и неоднократно - в его объятиях.

Александра старалась не афишировать отношения в инстаграме. Фото: artikain

Из-за повышенного внимания к себе Фишер решила перестать скрывать их отношения и выложила в свой инстаграм совместную фотографию с музыкантом.

Сам же Скриптонит никак не реагирует на внезапно всплывшие подробности личной жизни. Но под совместной фотографией пары подписчики подметили, что нынешняя девушка очень похожа на бывшую возлюбленную рэпера - Нигору, которая родила от него сына Лучи.

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