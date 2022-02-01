Глава Крыма жестко ответил украинской Раде, создавшей комиссию по расследованию потери полуострова

Сергей Аксенов стал главой Крыма в 2014 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Цели временной следственной комиссии, которую создали на Украине, - пропаганда и «сведение счетов с политическими противниками внутри страны». Такое мнение выразил глава РК Сергей Аксенов на своей странице «Вконтакте».

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за создание временной следственной комиссии по событиям, которые повлекли потерю Крыма в 2014 году. 229 парламентариев проголосовали «за». По результатам этой проверки комиссия планирует «привлечь виновных к ответственности».

- На самом деле причины, которые повлекли «потерю Крыма», на Украине давно и хорошо известны. Точнее, причина одна – государственный переворот в Киеве в 2014 году. Так что если комиссия действительно захочет установить истину, она должна назвать имена организаторов и исполнителей этого преступления, которое повлекло за собой многочисленные жертвы, распад страны и гражданскую войну, - отмечает глава РК.

По его словам, это и действующие политики, и их зарубежные коллеги. Однако при действующем на Украине режиме этих людей не накажут, уверен Сергей Аксенов.

- У комиссии другие цели: пропаганда и сведение счетов с политическими противниками внутри страны, - заключил глава Крыма.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году, когда большинство крымчан во время проголосовали за присоединение полуострова к Российской Федерации. Однако США и ряд европейских стран не признали полуостров российским и ввели санкции.

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