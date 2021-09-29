Аксенов прокомментировал новый план Украины по «деокупации» Крыма

По словам главы республики, киевские власти стараются отвлечь внимание украинского народа от насущных проблем Фото: Архив "КП"

Никакие стратегии, планы и шаги не могут повлиять на российский статус Крыма, считает глава республики Сергей Аксенов.

Ранее на заседании кабинета министров Украины был одобрен план реализации стратегии по «деокупации» республики, который предусматривает новые санкции против России, а также физических и юридических лиц, причастных к присоединению полуострова к РФ.

- В отчаянных попытках «вернуть Крым» Украина в очередной раз демонстрирует свою неспособность к восприятию реальности. Никакие стратегии, планы, шаги не могут влиять на российский статус Крыма, - отметил Аксенов.

По словам главы республики, «глупый и безнадежный» фарс со стороны киевских властей нацелен лишь на то, чтобы отвлечь внимание украинского народа от насущных проблем и продемонстрировать, что Киев якобы пытается вернуть контроль над полуостровом.

- С такой же целью проводилась «крымская платформа» и множество других бесполезных мероприятий и инициатив из области вымышленной реальности. Пожалуй, единственный толк от подобных «документов» – развитие фантастических способностей у их авторов. Другого выхлопа нет и быть не может, - добавил Аксенов.

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