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Политика26 сентября 2021 13:30

Политолог оценил заявление о силовом захвате Крыма Украиной

Экс-депутат рады предложил увеличивать мощность армии соседнего государства
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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По словам политолога, украинская сторона не сможет совершить захват полуострова

По словам политолога, украинская сторона не сможет совершить захват полуострова

Фото: Архив "КП"

У Украины нет никаких шансов захватить Крым. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза в эфире телеканала «Украина 24» сообщил о силовом варианте захвата Крымского полуострова и Донбасса. Он предложил увеличивать мощность армии и привлечь крупных партнеров. Главными союзниками Украины в этом деле он назвал США, Европу и Великобританию.

- Как бы сильно не старались киевские власти и как бы сильно они не пытались вторгнуться в пространство полуострова, на это у них нет никаких шансов, - говорит эксперт. - Заявление бывшего украинского политика больше похоже на какую-то сказку. Эти слова нужно перестать воспринимать всерьез.

По словам политолога, украинская сторона не сможет совершить захват полуострова, так как республика имеет очень надежную охрану и грамотную систему безопасности.

- Если обратить внимание на самого политика, который сделал такое глупое и бессмысленное заявление, то можно коротко охарактеризовать его как пустослов-бездельник. Он не играет никакой роли в управлении государством, а таких на территории незалежной - большая часть, - добавляет Джаралла.

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