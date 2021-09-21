Политолог оценил желание Зеленского решить вопрос Крыма с помощью ООН

По словам политолога, выводы ООН часто делаются без знакомства с реальной ситуацией. Фото: официальная страница Владимира Зеленского

Благодаря деятельности американских политиков в ООН повторяют историю «холодной войны», создавая свою площадку для борьбы между системами. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН является одной из международных площадок, где Киев может найти приемлемое для себя решение по Донбассу и Крыму. На заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) Зеленский планировал попросить поддержку у других стран.

- Заседание ГА производит определенное пропагандистское впечатление. Сейчас американцам по целому ряду причин удается организовать поддержку своих решений, но возникает вопрос, насколько долго еще это будет продолжаться, - отмечает эксперт.

По словам политолога, решения Генеральной Ассамблеи часто несут в себе рекомендательный, но очень неприятный характер, так как часто в них содержится осуждение России. Это абсолютно несправедливо, ведь целый ряд докладов был составлен без поездок в Крым и знакомства с реальной ситуацией.

- Однако для России такая площадка как ООН чрезвычайно важна, так как с ее помощью мы можем доносить истину до остальных участников. Было бы неплохо, если бы наши дипломаты использовали бы эти возможности для того, чтобы рассказывать о нарушениях прав человека на территории Крыма и о том, как беспардонно ведут себя страны Запада, создавая проблемы для обычных людей, - добавляет политолог.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский задекларировал свою квартиру в Крыму по заниженной цене

Семья президента Украины купила недвижимость в Ливадии еще в 2013 году (подробнее)

Эксперт объяснил, зачем Зеленский продолжает обещать вернуть Крым и Донбасс

Очередные заявления из Киева прозвучали в День Вооруженных сил Украины (подробнее)