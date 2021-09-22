Эксперт дал оценку словам Эрдогана о непризнании Крыма частью России

По словам эксперта, Эрдоган преследует исключительно свои цели по отношению к Крыму Фото: Архив "КП"

Очередное заявление о том, что Турция не признает Крым, для России не стало новостью. Оно показывает отражение внешней политики страны и ее задачи по присваиванию республики, такое мнение выразил КП-Крым политолог Денис Батурин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще раз заявил о непризнании Крыма частью России. Об этом он сообщил на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН, добавив, что он Турция лишь выступает за сохранение территориальной целостности Украины.

По словам эксперта, Эрдоган преследует исключительно свои цели. С одной стороны, это поддержание хороших отношений с Украиной и заигрывание с Киевскими властями. А с другой стороны, демонстрация своих интересов не прямым образом. За всеми этими действиями лежит стремление контролировать черноморский регион, в том числе и для дальнейших планов обладания крымским полуостровом.

- Стоит напомнить, что одно из последних событий, на котором Турция продемонстрировала отношение к Российскому Крыму, была Крымская платформа. Турция тогда была представлена министром иностранных дел, что было одним из самых высоких представительств иностранных делегаций на этом мероприятии, - добавляет политолог.

Эксперт добавляет, что главная задача России - грамотно выстроить свою внешнюю политику и превратить манипуляции Турции в элемент воздействия на эту страну.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Турции отказался признать Крым российским

В Анкаре по-прежнему считают полуостров незаконно аннексированным (подробнее)

Политолог оценил желание Зеленского решить вопрос Крыма с помощью ООН

Президент Украины хочет поднять тему принадлежности полуострова на международном заседании (подробнее)