Президент Турции отказался признать Крым российским

Крым вошел в состав Российской Федерации по результатам референдума в марте 2014 года Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Турция не признает российский статус Крымского полуострова и выступает за территориальную целостность Украины, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, обращаясь к участникам переговоров 76-й Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, ранее власти Анкары выразили свою позицию относительно думских выборов в Крыму, сообщив, что они не имеют юридической силы. По их мнению, полуостров по-прежнему является незаконно аннексированным. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала такую позицию, уточнив, что в Москве после подобных заявлений делают соответствующие выводы.

- Мы придаем большое значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем, – заявил в ООН президент Турции.

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