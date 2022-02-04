Организатора «продуктовой блокады» Крыма Джемилева номинировали на Нобелевскую премию мира

Мустафа Джемилев сейчас находится на Украине, он народный депутат Верховной рады. Фото: страница Мустафы Джемилева на Facebook

Экс-лидер запрещенного в России «меджлиса крымскотатарского народа»*, украинский нардеп Мустафа Джемилев номинирован на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов на странице в Facebook.

- Польский парламент (Сейм) выдвинул кандидатуру Мустафы Джемилева на соискание Нобелевской премии мира, - написал Николай Полозов.

Отметим, что Мустафа Джемилев был лидером меджлиса* в Крыму в 1991-2013 годах. Организация участвовала в политической жизни республики в период, когда полуостров был украинским. Кроме того, меджлис* был официально объявлен Верховной радой на территории Украины высшим представительным органом крымскотатарского народа в период между заседаниями Курултая. Мустафа Джемилев несколько раз был избран депутатом Верховной рады Украины от разных политических партий.

После того, как Крым стал российским регионом в 2014 году, Мустафе Джемилеву запретили въезд в республику. Однако уже на следующий день он все же пересек границу в пункте пропуска «Армянск», организовав незаконную массовую акцию и столкновения с полицией. Джемилева и его сторонников силовикам в тот день удалось выдворить за пределы РФ. Позже против экс-лидера меджлиса было возбуждено уголовное дело.

По статье 224 УК РФ - небрежное хранение огнестрельного оружия - Джемилева обвинили из-за дела 2013 года, когда его сын убил человека из отцовского карабина ОП-СКС калибра 7.62 мм. Кроме того, экс-лидеру меджлиса* вменили незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию, которые запрещены в гражданском обороте.

В 2015 году Джемилев и его коллега Рефат Чубаров (нынешний председатель меджлиса*) организовали так называемую «продуктовую блокаду» Крыма, когда украинские националисты не пропускали фуры, которые везли на полуостров товары.

Также экс-лидер меджлиса* поддерживал энергетическую и водную блокаду полуострова и незаконные вооруженные формирования, действующие около границ Крыма со стороны Украины.

МНЕНИЕ

Политолог Владимир Джаралла:

- В последнее время Нобелевская премия мира сделала целый ряд сомнительных награждений, которые вряд ли соответствуют философии основателя премии. Некоторые выдвижения носят политический характер. Учитывая, что главное требование премии - это укрепление мира между народами, то выдвижение Джемилева вызывает большие вопросы и сомнения. Но хотелось бы увидеть, каким было основание для подачи кандидатуры Джемилева на номинацию Нобелевской премии мира.

*Запрещенная в России экстремистская организация

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт: Джемилев зарабатывает на блокаде $1 миллион в месяц

За такое «вознаграждение» экс-глава Меджлиса помогает Турции вытеснить с полуострова украинские товары (подробнее)

Экс-лидеру запрещенного Меджлиса Джемилеву в Крыму выдвинули обвинения еще по трем статьям

Следком обвиняет политика в незаконном пересечении госграницы, небрежном хранении оружия и незаконном приобретении боеприпасов (подробнее)

В Крыму завершили расследование дела Мустафы Джемилева

Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ (подробнее)