Ребенок скончался в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минобразе Крыма прокомментировали ситуацию с жестоким изнасилованием 10-летней девочки, в результате которого ребенок погиб. Как рассказали в пресс-службе Минобразования, семья маленькой крымчанки состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних из-за неисполнения матерью своих обязанностей по воспитанию детей.

- Органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с семьей проводилась индивидуальная профилактическая работа, направленная на преодоление социального неблагополучия семьи, - отметили в пресс-службе министерства.

На заседании Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав работу органов профилактики в 2021 году признали недостаточной. Во избежание подобных случаев поручено усилить работу с неблагополучными семьями, а также провести информационные кампании по противодействию жестокого обращения с детьми.

Напомним, о страшной ситуации, которая произошла в январе 2021 года, КП-Крым сообщала накануне. Изначально 10-летняя девочка попала в больницу с диагнозом «острый менингит». Через полтора часа после госпитализации ребенок скончался. О том, что происходило при жизни ребенка, выяснилось уже в ходе осмотра тела.

По информации источника издания, на теле ребенка были обнаружены многочисленные кровоподтеки и разрывы половых органов. Девочка прямо незадолго до смерти была жестоко изнасилована, в том числе извращенным путем.

Под арест преступника заключили только год спустя - он признался в содеянном в начале февраля 2022 года. Издевался над маленькой крымчанкой педофил прямо у нее дома - он имел близкие отношения с матерью ребенка. По неофициальной информации, через некоторое время после произошедшего мама девочки скончалась. Причины смерти на данный момент не раскрываются.

На данный момент в отношении педофила возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас мужчина задержан.

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