Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело 10-летней крымчанки, погибшей после жестокого изнасилования

10-летняя девочка скончалась в больнице Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о жестоком изнасиловании 10-летней крымчанки, в результате которого девочка погибла. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю.

Напомним, по данным источника КП-Крым в правоохранительных органах, 10-летняя девочка попала в больницу с диагнозом «острый менингит». Через полтора часа после госпитализации ребенок скончался. О страшных событиях, предшествующих гибели, выяснилось уже в ходе осмотра тела. На теле маленькой крымчанки были обнаружены многочисленные кровоподтеки и разрывы половых органов. Девочка прямо незадолго до смерти была жестоко изнасилована, в том числе извращенным путем.

Издевался над ребенком 43-летний педофил прямо у нее дома - он имел близкие отношения с матерью ребенка. По неофициальной информации, через некоторое время после произошедшего мама девочки скончалась. Причины смерти на данный момент не раскрываются.

Как ранее сообщала КП-Крым, семья погибшей состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних из-за неисполнения матерью своих обязанностей по воспитанию детей.

- По данным следствия, обвиняемый совершил в отношении дочки своей знакомой насильственные действия сексуального характера. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского и севастопольского Следкома Владимиру Терентьеву предоставить подробный доклад о ходе расследования. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

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