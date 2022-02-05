В Крыму научились предсказывать землетрясения

Горы Крыма таят в себе опасность землетрясений. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крымской Астрофизической обсерватории рассказали, что научились предсказывать землетрясения. Причем для создания уникальной методики ученые использовали геодинамический полигон «Симеиз-Кацивели».

- С помощью полигона определены направление и скорость движения Крымского полуострова и Евразийской тектонической плиты, - говорится в информации, с которой можно познакомиться на сайте Крымской Астрофизической обсерватории.

Горный район Крыма, как известно, таит в себе различные опасности: землетрясения, оползни, обвалы и тому подобное. Но и море тоже далеко не паинька!

- Эпицентры землетрясений сосредоточены в основном в Черном море у юго-восточного побережья – между Ялтой и Гурзуфом, а также на юго-западе от Севастополя, - сообщают крымские ученые, отмечая, что «разработана методика, позволяющая обнаруживать влияние процесса «итоговой подготовки» сейсмических событий».

Основой методики стал непрерывный мониторинг различных показателей, который сопоставили с выборкой около 20 землетрясений, произошедших за это время в радиусе 2500-2700 километров от Кацивели.

Людям непосвященным трудно понять научные термины, но стоит отметить, что ученые приняли во внимание даже шум пчел внутри улья!

- Наиболее важным результатом данной работы является возможность оценки протекающих сейсмических процессов в режиме, близком к реальному времени, - отмечают создатели методики.

На Южном берегу Крыма нередко фиксируются небольшие толчки, которые не причиняют существенного вреда, не считая испуга особо впечатлительных очевидцев. Но приятного в этом мало, тем более, что изредка случаются и масштабные природные явления, которые приносят немало бед, несчастий и разрушений.

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