В Крыму научились предсказывать землетрясения

Горы Крыма таят в себе опасность землетрясений.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крымской Астрофизической обсерватории рассказали, что научились предсказывать землетрясения. Причем для создания уникальной методики ученые использовали геодинамический полигон «Симеиз-Кацивели».
- С помощью полигона определены направление и скорость движения Крымского полуострова и Евразийской тектонической плиты, - говорится в информации, с которой можно познакомиться на сайте Крымской Астрофизической обсерватории.
Горный район Крыма, как известно, таит в себе различные опасности: землетрясения, оползни, обвалы и тому подобное. Но и море тоже далеко не паинька!
- Эпицентры землетрясений сосредоточены в основном в Черном море у юго-восточного побережья – между Ялтой и Гурзуфом, а также на юго-западе от Севастополя, - сообщают крымские ученые, отмечая, что «разработана методика, позволяющая обнаруживать влияние процесса «итоговой подготовки» сейсмических событий».
Основой методики стал непрерывный мониторинг различных показателей, который сопоставили с выборкой около 20 землетрясений, произошедших за это время в радиусе 2500-2700 километров от Кацивели.
Людям непосвященным трудно понять научные термины, но стоит отметить, что ученые приняли во внимание даже шум пчел внутри улья!
- Наиболее важным результатом данной работы является возможность оценки протекающих сейсмических процессов в режиме, близком к реальному времени, - отмечают создатели методики.
На Южном берегу Крыма нередко фиксируются небольшие толчки, которые не причиняют существенного вреда, не считая испуга особо впечатлительных очевидцев. Но приятного в этом мало, тем более, что изредка случаются и масштабные природные явления, которые приносят немало бед, несчастий и разрушений.
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