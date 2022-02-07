Крымчанка Дорофеева шокировала подписчиков видом без макияжа на лице

Надежда Дорофеева часто меняет образы в своем инстаграм. Фото: nadyadorofeeva / Инстаграм

Уроженка Симферополя Надежда Дорофеева часто меняет образы в своем инстаграм. Еще недавно она красила волосы в рыжий и носила женственные наряды, а сегодня - отрезала челку, поменяла цвет волос на черный и пополняет коллекцию татуировок. В этот раз звезда не постеснялась и показалась своим подписчикам в естественном виде без макияжа и фильтров.

- Всем доброе утро, ребята! Я уже готова выходить в прямой эфир, но не могу. Почему-то инстаграм мне блокирует выход, поэтому я приняла решение провести его в тик-токе, - сообщает Дорофеева в stories.

Звезда не стыдится своего лица без макияжа. Фото: nadyadorofeeva / Инстаграм

Заметим, Надежда Дорофеева не стыдится своего лица без макияжа. В недавнем отпуске в Мексике инстадива даже выкладывала фотографии в профиль без грамма косметики с подписью, что «мейк в отпуске». Фолловеры же отмечали, что Надя красива и без тонны макияжа на лице.В прямом эфире певица общалась с подписчиками и наносила макияж продуктами известного бренда.

- Ну вот! Простая девушка, без макияжа!

- Вот она, натуральная красота

Напомним, в конце января певица решила выложить серию жарких фото. На них девушка покрутилась перед камерой в очередном провокационном наряде. Она надела кружевные трусики и белую вязанную кофту, а под постом написала несколько слов из новой песни, чем сильно заинтриговала поклонников.

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