«Был инженером, но решил смешить людей»: комик из Крыма попал в шоу «Comedy Баттл» на на ТНТ

Никита прошел отборочный тур. Фото: Личный архив Никиты Болотова

Героями шоу «Comedy Баттл» на ТНТ становятся веселые молодые люди, знающие толк в шутках. Проверить свое чувство юмора и испытать удачу поехал и 27-летний Никита Болотов из Симферополя.

Парень признается: раньше был обычным инженером и работал в симферопольском офисе, но с недавнего времени захотелось что-то поменять в жизни. Поэтому и решил начать смешить людей.

Раньше парень работал инженером. Фото: Личный архив Никиты Болотова

- Я уже около года занимаюсь комедией. Сразу начал пробовать себя в крымской группе молодых ребят-комиков. Несколько раз был просто зрителем, потом все как-то закрутилось и вот я уже участник баттлов на ТНТ. Мы организовываем разные мероприятия по всему полуострову и периодически стараемся пробиваться на какие-то телевизионные программы, - рассказывает КП-Крым комик.

«Я ПОЕХАЛ, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ НЕТ ДЕВУШКИ»

В прошлом году команда крымских стендаперов пробовала себя на фестивале «Открытый микрофон» на ТНТ, но никто так и не прошел. А в этот раз на кастинге в Краснодаре оказался один Никита.

- Все ребята расставили приоритеты и не смогли поехать на пробы. У кого-то семья, жена, девушка… А у меня нет девушки, вот я и рванул. Зато так я далеко пойду, никто тормозить не будет, - шутит парень. - На кастинге было три варианта развития событий: тебя сразу посылают куда подальше, и на этом твоя карьера комика заканчивается, либо могут попросить подождать, чтобы жюри смогли оценить остальных участников. В третьем случае тебя берут сразу.

Комик признается: он не рассчитывал на такую удачу. Фото: Личный архив Никиты Болотова

ПРОШЕЛ СРАЗУ

По словам стендапера, ему удалось пройти отбор даже без ожидания. Члены жюри сразу оценили его подачу и юмор. Хотя сам Никита признается, что изначально рассчитывал на меньшее.

ПОМОГ КРЫМ

Никита Болотов считает, что на решение судей мог повлиять именно Крым. Ведь он был единственным участником с полуострова. Именно это, по мнению Никиты, могло повлиять на жюри.

- Ни для кого не секрет, что телевизионные проекты пытаются зацепить как можно больше регионов. Поэтому те города, которые не так часто светятся в телевизоре, вызывают чуть больший ажиотаж. Вот я и подумал, что Крым мог сыграть в моем отборе какую-то роль. Правда, на кастинге выделили мою подачу и шутки.

Во время съемок за Никиту болели его коллеги из стендап-клуба и родители. Несмотря на необычную профессию, мама и папа поддерживают сына и даже иногда беспокоятся о том, сколько новых шуток в день он придумал.

Съемки следующего выпуска «Comedy Баттл» уже прошли, он должен выйти в ближайшее время, но Никита пока не спешит раскрывать подробности эфира.

- Могу только сказать, что я прошел. А все остальное увидите на ТНТ.

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