Надоевшие морозы сменятся мощным потеплением: синоптики огорошили новым прогнозом погоды в Крыму

По словам синоптика, в конце недели сохранится вероятность небольших осадков в виде дождя Фото: Алексей ФОКИН

До весны остался еще один месяц, но крымчане уже начинают считать дни до конца февраля. К тому же, погода пока не шепчет. Весь январь полуостров заметало снегом, а столбики термометра опускались до -15, что совсем несвойственно для солнечного региона. Но синоптики Крымского гидрометцентра успокаивают: в конце недели в Крым снова вернется тепло, нужно просто немного подождать.

- Сейчас над Крымом походит холодный фронтальный раздел. Но на полуострове он надолго не задержится - вечером 8 февраля уже покинет территорию республики. В ближайшие дни времена ожидаем небольшой снег и до 2 градусов мороза. Также будет дуть неприятный холодный северо-западный ветер до 20 метров в секунду, - рассказывает КП-Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По словам синоптика, в конце недели сохранится вероятность небольших осадков в виде дождя, но температура повысится до +12 градусов.

- Это мы называем «февральскими окнами». Морозы уже начинают отступать. На выходных еще есть вероятность небольших осадков, но очень маленькая. В субботу до 7 градусов тепла, а ночью до 2 градусов мороза, - заключила глава регионального гидрометцентра.

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