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Общество8 февраля 2022 14:45

Как сложилась судьба дальнобойщика из Курска, которому крымчане собрали 300 тысяч на ремонт фуры

«Комсомолка» связалась с Александром Коноплянниковым. Оказалось, что он до сих пор находится на полуострове
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Судьба привела мужчину на полуостров по работе

Судьба привела мужчину на полуостров по работе

Фото: Александра Тимощенко

Больше месяца назад из-за поломки машины в Крыму оказался 41-летний дальнобойщик Александр Коноплянников. Судьба привела его на полуостров по работе. Тогда из родного города Курска он вез мебель для семьи, которая переезжала в Севастополь. До пункта назначения мужчина добрался без проблем, а вот на обратном пути у грузовика забарахлил двигатель. Один из неравнодушных крымчан, снял Александра на видео и разместил в соцсетях призыв о помощи. После этого всего за день жители полуострова собрали для дальнобойщика больше 300 тысяч рублей.

Все собранные деньги Александр должен был потратить на ремонт фуры. А оставшиеся планировал отравить на благотворительность в Крыму. Казалось, что история на этом закончилась. Но в реальности все оказалось не так. Спустя две недели выяснилось, что суммы может не хватить даже на ремонт. Своими переживаниями дальнобойщик. поделился с КП-Крым.

- Хватит ли денег на все запчасти - большой вопрос. Сейчас стараюсь очень ужимать расходы, чтобы уложиться в те 300 тысяч, - говорит КП-Крым Александр Коноплянников. - Пока вроде хватает, но еще не все куплено.

Снова просить помощи у крымчан мужчина не хочет, так как считает, что и так многим обязан жителям полуострова, ведь собрать 338 тысяч рублей за день - дорогого стоит.

Ремонт сейчас занимает большую часть времени дальнобойщика. С утра и до позднего вечера приходится уделять время грузовику.

- Прошло уже две недели. За этот период получилось найти все проблемы, из-за который произошла поломка двигателя. Купил уже некоторые детали, начал их ставить. Но ремонт идет очень долго, потому что ремонтирую один.

На полуострове Александр планирует провести еще около трех недель, а после выехать в Курск. Дома его второй месяц ждет жена и родители.

- Но я не жалею, что так все случилось. Я давно в Крым хотел заехать, но получалось только по работе. А сейчас целый месяц тут провел. Разве не мечта?

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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