Осквернили память: в Керчи вандалы закидали пластиковыми бутылками Вечный огонь

Инцидент произошел ночью на выходных. Фото: Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП|ВКонтакте

У Вечного огня в Керчи в очередной раз произошел акт вандализма, который очень возмутил местных жителей. Мало того, что неизвестные погасили пламя мемориала, так они еще и закидали его пластиковыми бутылками. Такое происходит в Крыму не в первый раз, но хулиганы до сих пор остаются безнаказанными.

Инцидент произошел ночью на выходных. Кадры случившегося керчане опубликовали в местной группе. По словам очевидцев, объекты исторической памяти в городе часто страдают от рук вредителей. В этот раз жертвой стал Вечный огонь, расположенный в сквере Славы.

Фото: Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП|ВКонтакте

- Причиной этого становится закупорка и последующая поломка отверстия. В ходе его осмотра выявлены пластиковые части от бутылок, которые, по всей видимости, оказываются там не случайно. Что движет вами, люди? Зачем вы занимаетесь вандализмом? – пишет автор поста в группе «ВКонтакте».

По словам пресс-службы администрации Керчи, подобная ситуация происходит несколько раз в год. Подрядчику регулярно приходится менять сопло на новое, так как мусор и расплавленный пластик забивается в отверстия и гасит пламя.

- За четыре года рабочим приходилось менять сопло 50 раз. Люди постоянно бросают туда что-то, и огонь гаснет. В ближайшее время планируем придумать меру пресечения для таких ситуаций. Возможно, поставим камеры видеонаблюдения, - говорят КП-Крым в администрации.

Напомним, в прошлом году подобный инцидент произошел в Саках, когда вандалы сожгли пластмассовый венок на Вечном огне. Мемориал был залит пластмассовой гарью, и очистить его было непросто.

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