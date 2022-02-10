В деле об убийствах банды преступного «короля Евпатории» поставили точку спустя 24 года

В 90-е годы банда Юхненко держала в страхе весь город Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму раскрыли убийство, совершенное членом ОПГ 24 года назад. Как КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о печально известной группировке так называемого «короля Евпатории» Алексея Юхненко.

Преступная деятельность группировки во времена «дефолта» была известна почти каждому жителю Евпатории. Тогда Юхненко по кличке Малой (на путь бандитизма Алексей вступил чуть ли не в подростковом возрасте) держал в страхе и город, и его окрестности. Убийство принадлежавшего к «кузинской» группировке мужчины произошло в июле 1998 года. Позже выяснилось, что непосредственным исполнителем «бандитской кары» стал житель Сак 1974 года рождения.

- Он в составе устойчивой вооруженной группы под руководством Юхненко, с целью устранения лидеров и активных членов противоборствующих преступных группировок, в июле 1998 года совершил убийство. Факт участия был выявлен достаточно давно, однако, дело все еще продолжало быть открытым, - рассказал собеседник издания.

Как подчеркнул источник, сам преступник скончался в евпаторийской горбольнице еще в 2013 году.

Стоит отметить, что убийство члена враждебной ОПГ было далеко не первым и не последним преступлением банды Юхненко. Согласно открытым источникам, преступного «хозяина» Евпатории в 1999 году приговорили к высшей мере наказания - расстрелу, однако, по законам Украины приговор был заменен на пожизненное лишение свободы.

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