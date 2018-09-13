Возможная участница ОПГ из Иркутской области попалась на крымской границе с фальшивым паспортом

СЕГОДНЯ 09:39 2018-09-13T09:44:21+03:00

Гражданка РФ в розыске состряпала себе украинский документ и попыталась сбежать в Киев

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На крымской границе задержали возможную участницу организованной преступной группы из Иркутской области.

Девушка попалась в пункте пропуска "Армянск" еще 24 августа, потому что пыталась пересечь российско-украинскую границу по поддельному украинскому загранпаспорту. Она призналась, что документ купила в Ялте в начале 2018 года за 2000 долларов США.

В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 322 УК РФ (Покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ), вину задержанная полностью признала. Суда она ожидала в СИЗО.

Когда сотрудники погрануправления начали проверять ее отпечатки пальцев, то обнаружили, что они уже есть в базе: дактилоскопию проводили в 2017 году, когда барышню задержали в Иркутской области по подозрению в незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотических веществ в особо крупном размере (ч. 3 ст. 228 УК РФ). Задержанной грозит 10-15 лет тюрьмы.

Так задержанная гражданка Украины 1995 года рождения оказалась гражданкой РФ 1996 года рождения, которую уже разыскивают по подозрению в совершении тяжкого преступления. В Иркутской области в качестве меры пресечения ей избрали домашний арест. Девушка сбежала, ее объявили в розыск.

- Задержанная пояснила что, приобретя фальшивый паспорт, она намеревалась скрыться от правосудия за пределами Российской Федерации на Украине, в Киеве, - сообщили в пресс-службе погрануправления РФ по РК. - В настоящее время проводится ряд процессуальных действий, по завершению которых россиянка будет этапирована в Иркутск для проведения дальнейшего расследования по имеющимся в отношении нее уголовным делам.

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