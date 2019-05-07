Зарабатывали каждый день по 200 тысяч рублей: В Крыму ФСБ накрыла сеть подпольных казино

На Крымском полуострове стало меньше злачных мест: местное ФСБ вывело на чистую воду членов одной группировки, которая получала неплохой доход, занимаясь подпольными игровыми клубами.

- В состав преступного сообщества входило порядка 15 человек, которые незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в Керчи и Ленинском районе Республики Крым, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Криминальный бизнес приносил хорошую прибыль. Фото: кадр видео

Как стало известно «Комсомольской правде - Крым» подпольные казино приносили солидный барыш подозреваемым: каждый день в их карманах оседало порядка 200 тысяч рублей.

Подозреваемые контролировали свой бизнес – работу игорных залов, с помощью онлайн-казино, сервер которого расположен на территории США.

Но, сколько веревочке не виться, а конец будет.

- 7 мая 2019 года сотрудниками УФСБ проведен ряд обысков по месту жительства и работы лидеров и членов преступного сообщества, а также в незаконных игорных залах, - отмечают в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/707368" frameborder="0"></iframe> В Крыму накрыли сеть подпольных казино.Незаконные игровые клубы закрыли, а 15 подозреваемых задержали. Видео: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю! другой источник

В подпольных казино, которые маскировались под компьютерные игровые клубы, изъяли все бумаги с бухгалтерией, компьютеры, серверы с видеозаписями из игорных залов и солидные суммы наличных денег.

Задержаны лидеры ОПГ и рядовые члены. Фото: кадр видео.

Всего сотрудниками УФСБ было задержано 15 человек.

На пятерых лидеров следователи ГСУ СК России по Республике Крым уже завели уголовное дело.

Главарям сети подпольных казино грозит максимальный срок лишения свободы до шести лет по ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-коммуникационных сетей, совершенные организованной группой по предварительному сговору).

Желающих заработать "легкие" деньги не так уж и мало: в конце марта в Севастополе и Керчи прошли обыски в 13 помещениях, имеющих отношение к сети подпольных казино. При обысках изъято свыше 60 компьютеров, а также серверы с видеозаписями с камер наблюдения и различные документы. Задержали 14 человек.

Но если в этих случаях идет бизнес отчасти виртуальный, то в Севастополе удалось разоблачить торговцев "живым товаром": там выявили притон, в котором работали девушки, оказывающие интимные услуги. Задержание проституток проходило довольно спокойно, а вот их сутенера пришлось буквально вытаскивать из внедорожника.

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