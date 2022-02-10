Притворились сотрудниками ФСБ: стали известны подробности похищения бизнесмена из Севастополя

Фото: пресс-служба Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю

Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю завершил расследование резонансного дела о похищении человека с целью получения выкупа. Как сообщили в пресс-службе СК, троих крымчан суд приговорил к наказанию в виде лишения свободы от шести до семи лет.

Напомним, утром 9 апреля 2021 года мужчина выгуливал собаку на улице в районе Стрелецкой бухты в Севастополе, когда к нему подъехали трое похитителей. Они приставили в бок пистолет и заставили сесть в салон авто. Надев на севастопольца наручники, они повезли его в сторону Симферополя, где и планировали удерживать до получения выкупа.

Идея похитить коммерсанта возникла у преступников спустя некоторое время после знакомства с ним. Прознав о материальном положении мужчины, крымчане планировали получить выкуп от его родственников.

- Роли в преступной группе были четко распределены. На протяжении длительного времени подельники изучали образ жизни жертвы, маршруты его передвижения, вели наблюдение за местом жительства. Для реализации преступного плана сообщники приискали газобаллонный пневматический пистолет, наручники, поддельное удостоверение сотрудника ФСБ, - уточнили в пресс-службе СК.

Планы похитителей «нарушили» силовики. На трассе в Балаклавском районе преступников задержали сотрудники уголовного розыска УВД Севастополя, крымского подразделения МВД, при силовой поддержке севастопольского спецподразделения СОБР Росгвардии, а заложника освободили.

Как КП-Крым сообщала ранее, похитителями оказались мужчины 36, 37 и 34 лет. Двое из них получили по семь лет колонии, третий - на год меньше. Также им назначен 1 год 6 месяцев ограничения свободы после отбывания основного вида наказания.

Кроме того, их обязали выплатить 400 тысяч рублей потерпевшему в качестве моральной компенсации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три предпринимателя из Крыма задержаны за похищение мужчины

Злоумышленники хотели получить выкуп, но не довели задуманное до конца (подробнее)

Семь лет колонии получили предприниматели, похитившие севастопольца ради выкупа

Также они заплатят 400 тысяч рублей потерпевшему в качестве моральной компенсации (подробнее)