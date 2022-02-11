Суд приговорил двух членов ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму к 11 годам колонии

Четверо задержанных готовили насильственное свержение власти Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд вынес приговор в отношении двух участников крымских ячеек запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Один из них, Муратов Зекирья, присоединился к запрещенной организации в Алуште. До задержания участвовал в агитационно-пропагандистских занятиях, изучал идеологические материалы и распространял идеи организации среди граждан.

- Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и частью 1 статьи 30 статья 278 (покушение на насильственный захват или насильственное удержание власти) УК РФ, - говорится в сообщении.

Его приговорили 11,5 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Еще один приговор был вынесен по уголовному делу против Бектемирова Вадима Заидиновича. Он был участником ячейки той же организации, только в Симферополе. На территории столичного города он вел пропагандистскую работу, увеличивая число последователей. Также у него нашли экстремистскую литературу и идеолого-пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир»*.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), - уточнили в пресс-службе.

Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Оба приговора еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Напомним, 9 февраля ФСБ в Крыму задержала четверых участников «Хизб ут-Тахрира»*, готовивших насильственное свержение власти. По данным силовиков, они вели деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти». Двоих взяли под арест на два месяца в тот же день.

*запрещенная в РФ террористическая организация.

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