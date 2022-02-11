Рукопись включает в себя около 30 самых разных шутливых произведений. Фото: Авито

Чего только не найдешь на сайте объявлений: ненужные подарки, поношенные вещи, коллекционные купюры и даже кости «динозавров» за миллионы рублей. Так, 52-летний Виктор из Симферополя решил не отставать и разместил на «Авито» сборник матерных сказок, тексты из которого использовали даже музыканты группы «Красная плесень». Солист известного бэнда даже купил четыре произведения по 300 долларов за каждое. А сейчас крымчанин скромно просит за целый сборник собственного сочинения 1,5 миллиона рублей.

ПРОСТО ЗАХОТЕЛ НОВУЮ МАШИНУ

Как рассказал сам автор, снижать цену он не планирует, ведь в этой книжке находится его 25-летний труд. Но зато Виктор обещает покупателю приятный бонус в виде интересных иллюстраций.

- Я считаю, что все мои изыскания в творчестве стоят того. Это всего лишь цена нормального автомобиля. Я посчитал, что заслужил его и поставил без всяких задних мыслей именно полтора миллиона. К тому же, сейчас у меня сложились такие обстоятельства, я остался без работы, и деньги мне очень нужны, - говорит КП-Крым автор сказок.

ОДНУ СКАЗКУ УКРАЛИ

Рукопись включает в себя около 30 самых разных шутливых произведений. Там есть как изданные, так и неопубликованные сказки и басни. Имя автора мы никогда не увидим на дисках «Красной плесени», потому что Виктор всю жизнь скрывался от публичности, он уверяет, что с лидером группы Павлом Яцыной он знаком давно.

- Так как я всю свою жизнь проработал звукорежиссером, так случилось, что жизнь нас свела. Я ему показал свое творчество, он оценил и купил у меня четыре сказки. А еще одну, кстати, взял просто так даже без спроса, за что мы с ним потом поругались. А так за каждое произведение он платил мне 300 долларов. Это были такие хиты, как «Муха Сыкотуха», «Федот-стрелец», «Доктор Айболит» и «По щучьему веленью».

СКИДОК НЕ БУДЕТ

Виктор признается: покупатели в очередь не выстраиваются, а те, что звонят, часто просят скидки. Кто-то хочет купить за 100 тысяч рублей, а кто-то за миллион. Но автор сказок говорит, что снижать цену не планирует.

Примечательно, что объявление о продаже своего творчества мужчина выставил в начале февраля, а через несколько дней во время очередного выступления Владимир Путин процитировал строчку из песни группы «Красная плесень»: «нравится не нравится - терпи, моя красавица. Надо исполнять».

ПУТИН СДЕЛАЛ РЕКЛАМУ

- Хоть эту фразу написал сам Паша еще до нашего знакомства, но услышать ее от самого президента было забавно. Он сделал мне очень хорошую рекламу, потому что после этого многие нашли мое объявление. Все же я встречал много умных и интеллигентных людей, которые любили читать мои матерные сказки. А Паша говорил, что у него на почте куча писем с просьбой написать еще.

Сам Виктор сейчас «Красную плесень» уже не слушает. Говорит, что его вкусы к 50-ти годам сильно поменялись. Теперь он предпочитает джаз и иногда русский рок. Его любимая группа - «Алиса».

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