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Общество11 февраля 2022 14:26

«Я не идиот, но это не точно»: крымчанин продает лист бумаги за миллион долларов

Парень считает, что ценность современного искусства сильно раздута
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Такое «произведения искусства» симферополец хочет продать за большие деньги. Фото: Avito.ru

Такое «произведения искусства» симферополец хочет продать за большие деньги. Фото: Avito.ru

Современное искусство бывает разным. Так решил крымчанин, выставивший на продажу необычную «картину». На самом деле это обычный лист бумаги размера А4, на котором синим маркером написано «1 000 000», а рядом изображен повернутый в другую сторону знак доллара.

Артур - автор этого «произведения искусства» - сам иронизирует по поводу выложенного объявления:

- Цeна правильная, это действительно сaмый oбычный лиcт бумaги фoрмaта A4 и самый обычный маркер. Да, действительно прoдается тoлько этот лиcт бумаги с нанесенным на него изображением (ничего более не прилагается).Нет, я не идиот. Но это не точно.

Объявление было выставлено ночью 11 февраля. Фото: Avito.ru

Объявление было выставлено ночью 11 февраля. Фото: Avito.ru

Знак доллара автор специально нарисовал неправильно. Объяснил это всем известной фразой «я художник, я так вижу».

Артур понимает, что заработать такую космическую сумму лишь благодаря креативу ему вряд ли удастся. На вопрос о том, какова же цель такого поступка, парень отмечает, что это желание самому повеселиться и порадовать других людей.

Также креативщик хочет заставить людей задуматься о том, что «ценность современного и не очень искусства сильно раздута».

- Это касается, к примеру, банана на скотче (перфоманс 2019 года) или того же «Черного квадрата Малевича» (1915 год). Хотелось бы немного поиронизировать над этим, - отмечает автор необычного объявления.

В одном он уверен точно: следующий, кто будет продавать подобную «картину», потребует за нее больше денег.

Кстати, объявление о продаже «картины» было выставлено ночью 11 февраля. Желающих приобрести ее пока не нашлось.

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