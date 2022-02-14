Танец девушка исполнила для мужчин на 23 февраля. Фото: кадр видео Александр Талипов/FB

Скандал в администрации Нижнегорского района после публикации провокационного ролика в соцсетях получил неожиданное продолжение. Как сообщил КП-Крым источник, осведомленный о ситуации, это был «заказ» одного из депутатов.

- Его уже установили. Более того, выяснилось, что звук на видео смонтирован. В реальности на ролике никто не говорил о том, что танец исполняет глава Нижнегорского района Антон Кравец, - отметил собеседник.

Также инсайдер добавил, что целью депутата было дискредитировать главу району – показать, что в районной администрации происходит «аморалка».

- В реальности глава района вообще был не в курсе этого поздравления. А сотрудница, которая действительно станцевала этот танец, фактически подверглась буллингу. Сейчас она находится в глубочайшей депрессии, - уточнил источник.

Отметим, что ролик с рыжеволосой танцовщицей в парике, очках и синем парео, исполняющей танец живота, навел немало шума в минувшие выходные. Видео было снято в зале заседаний администрации. Перчинки добавило и то, что автор ролика шептала «Кравец, Кравец», как будто жгучий танец исполнил не кто иной, как глава Нижнегорского района Антон Кравец.

Позже выяснилось, что видеоролик был снят несколько лет назад. Это было поздравление на 23 февраля мужчинам из администрации. Действующий глава администрации Антон Кравец заявил, что руководство не знало о сути происходящих на мероприятии «номеров». После этого в администрации провели служебное расследование и организаторам вынесли дисциплинарное взыскание. Восточной красавицей оказалась действующая сотрудница администрации Нижнегорского района.

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