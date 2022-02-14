Как жителям Крыма доказать свой трудовой стаж в период работы в Украине

Около 130 тысяч крымчан в украинский период работали как индивидуальные предприниматели Фото: Архив "КП"

После воссоединения Крыма с Российской Федерацией жители региона столкнулись с проблемой подтверждения трудового стажа. Органы Пенсионного фонда РФ доступ к украинским базам персонифицированного учета не имеют, а за справками о работе на предприятии или в учреждении крымчан отсылали за Перекоп, поскольку отвечать на официальные запросы из Крыма под российской гербовой печатью в соседнем государстве не торопились.

С 2016 года в республике действует специальная комиссия при Совете министров РК по реализации пенсионных прав граждан. В январе прошло ее очередное заседание, на которое подали документы 331 гражданин. Из них только одному отказали в подтверждении периода работы.

- С момента начала работы комиссии через нее прошло 8472 заявления, - сообщили КП-Крым в управлении ПФ по РК. – По 135 приняты отказные решения, поскольку не представлены документы, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности.

Действительно, индивидуальным предпринимателям сложнее. В украинский период достаточно было уплачивать установленный государством пенсионный взнос раз в квартал и отчислять единый налог, предоставляя отчетность в налоговые и пенсионные службы. Банковские квитанции с тех пор не сохранились, данные остались в украинских базах учета, а выдать справку, что работал сам на себя, предприниматель не может. В этом случае гражданин подает заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ о направлении запроса украинским коллегам.

- Самостоятельно ездить за справкой на Украину не надо, - заверили в управлении. – мы отправили почти 52 тысячи запросов и получили почти 50 тысяч ответов об истребовании информации за период работы граждан на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Каким образом Пенсионный фонд обходит запрет на официальный документооборот с российскими органами власти в Крыму сотрудники управления не раскрыли. Главное, что комиссия продолжает действовать, и для подтверждения работы или предпринимательской деятельности на территории Республики Крым до 1 января 2015 года нужно собрать пакет документов.

В первую очередь должна быть справка о персонификации из ПФ Украины до 18 марта 2014 года, расчетная книжка, или документы, подтверждающие заработок, налоговые и пенсионные отчисления. Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, разрешительные документы от органов исполнительной власти, уплата патентов и прочих взносов в украинский период тоже станет основанием для подтверждения стажа работы. Если же ничего из вышеперечисленного гражданин предоставить не может, комиссия может основываться на показаниях двух и более свидетелей, знающих гражданина по совместной работе и подтверждающих это какими-либо документами – договорами, расписками, трудовыми соглашениями.

Все заявления и документы на комиссию для подтверждения стажа и заработка подают непосредственно в клиентские службы ПФ. Запись ведется через сайт Пенсионного фонда.

По состоянию на начло 2014 года в Крыму около 130 тысяч человек вели свою деятельность как индивидуальные предприниматели.

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