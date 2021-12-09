Как будет работать льготный проезд для пожилых людей с 15 декабря в Крыму

С конца октября в Крыму действовал строгий режим самоизоляции для людей из группы риска. Фото: Архив "КП"

С 15 декабря в Крыму возобновляется предоставление льготного проезда для привитых или переболевших граждан старше 60 лет. «Комсомолка» узнала, как будет работать система проверки QR-кодов в общественном транспорте для пожилых людей.

С конца октября в Крыму действовал строгий режим самоизоляции для людей из группы риска. Крымчанам старше 60 лет можно было выходить из дома только в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а работать - из дома.

Кроме этого, для пожилых людей власти Крыма почти на два месяца отменили льготный проезд в городском транспорте, но уже с 15 декабря эти коронавирусные ограничения отменяются. Льготный проезд снова будет бесплатным, но только для тех, кто уже получил свой QR-код.

Как объяснили КП-Крым в министерстве труда и социальной защиты, чтобы система оплаты работала корректно и списывала деньги только у тех, кто пытается проехать без сертификата вакцинированного или переболевшего, в АСОП (автоматизированную систему оплаты проезда) внесут списки граждан с QR-кодами. Это позволит контролировать списание средств с банковской карты.

- Министерство здравоохранения предоставит нам списки всех, кто был вакцинирован или переболел и уже получил свой код. Мы их загрузим в АСОП, и уже с 15 декабря карточки будут работать без оплаты. Система сделана так, что никаких ошибок и сбоев быть не должно, - отметила первый заместитель министра Татьяна Гудилко.

Заметим, 8 декабря депутаты Государственного совета Республики Крым заочно проголосовали за изменения в закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Документ предусматривает допуск в общественные места только при предъявлении QR-кода и удостоверения личности.

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